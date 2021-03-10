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futebol

Após ganhar folga, Igor Vinicius se reapresenta em treino do São Paulo

Lateral-direito apresentou desgaste e ganhou mais um dia de folga do restante do elenco. Jogador voltou aos treinamentos visando a partida contra o Novorizontino, sábado...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 15:19
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O lateral-direito Igor Vinicius voltou aos treinamentos nesta quarta-feira (10), no CT da Barra Funda. O jogador havia ganhado mais um dia de folga por conta de um desgaste físico devido a grande maratona de jogos.
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Com isso, Igor se junta aos companheiros na preparação para enfrentar o Grêmio Novorizontino, no próximo sábado (13), às 16h30, no interior paulista. O Tricolor lidera o Grupo B com sete pontos, ao lado da Ferroviária.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Outro que ganhou folga, mas mais duradoura foi o zagueiro Arboleda, que viajou ao Equador e se reapresenta ao clube na próxima semana. Vale ressaltar que isso já estava programado pela comissão técnica do argentino Hernán Crespo, visando diminuir o desgaste dos jogadores. Um desfalque será o zagueiro Léo, que testou positivo para a Covid-19 e está isolado, sendo acompanhado pelos médicos do clube. Ele sentiu sintomas na terça-feira e já havia ficado de fora do treinamento.

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