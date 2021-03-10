Após ganhar folga, Igor Vinicius se reapresenta em treino do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O lateral-direito Igor Vinicius voltou aos treinamentos nesta quarta-feira (10), no CT da Barra Funda. O jogador havia ganhado mais um dia de folga por conta de um desgaste físico devido a grande maratona de jogos.

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Com isso, Igor se junta aos companheiros na preparação para enfrentar o Grêmio Novorizontino, no próximo sábado (13), às 16h30, no interior paulista. O Tricolor lidera o Grupo B com sete pontos, ao lado da Ferroviária.