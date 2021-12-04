Após ganhar chances com Ceni, Shaylon perde espaço; permanência no São Paulo é incerta

A chegada de Rogério Ceni parecia ser uma nova oportunidade para Shaylon mostrar o seu futebol e ganhar espaço no São Paulo. No entanto, ele foi utilizado em somente duas partidas, ambas saindo do banco de reservas e perdeu espaço novamente. Shaylon foi utilizado por Ceni nos jogos contra Bahia e Flamengo. Em Salvador, ele entrou no intervalo e participou do segundo tempo da derrota por 1 a 0. Na ocasião, ele já estava a quase dois meses sem ser aproveitado. Depois, ele jogou 20 minutos no revés por 4 a 0 para o Flamengo.

Desde então, já são quatro partidas (Palmeiras, Athletico-PR, Sport e Grêmio) fora até mesmo do banco de reservas. Nesta temporada, Shaylon soma 11 jogos pelo São Paulo, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, somando uma assistência.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiPermanência no São Paulo é incertaCom contrato somente até 21 de janeiro de 2022, Shaylon tem a sua permanência no São Paulo tratada como incerta. Sem convencer Crespo e agora Rogério Ceni, o jogador já pode assinar pré-contrato com outra equipe.

No São Paulo desde 2017, ele foi emprestado para Sport e Goiás. Voltou ao São Paulo nesta temporada, atuou em alguns jogos, mas não correspondeu. A diretoria são-paulina não deve fazer esforços para manter o meia depois do final de seu vínculo.