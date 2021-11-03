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Após ganhar a S-League, Jorge Fellipe comenta temporada no LC Sailors e agradece aos torcedores brasileiros

Zagueiro brasileiro também agradeceu ao clube pelo acolhimento: 'Me acolheram no momento de ausência física da família'
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LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 15:08

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 15:08

Crédito: LC Sailors / Divulgação
O Lion City Sailors sagrou-se o campeão da S-League deste ano. O clube de Singapura teve uma campanha impecável do início ao fim do campeonato. O zagueiro brasileiro, Jorge Fellipe, foi uma das grandes contratações do time para a temporada e entre gols e grandes defesas foi destaque na competição - Jorge Fellipe foi escolhido como melhor defensor. - Como estou feliz por representar este clube... alcançar os objetivos individuais e de todo grupo. Foi um ano extremamente difícil para mim, vim ao clube com uma grave lesão no tornozelo e me trataram com carinho e colocaram à disposição todas as condições para minha recuperação. As lesões que me fizeram recomeçar do zero, até sacrificar o convívio com a minha família foi necessário. Mas o time me acolheu no momento de ausência física da família, me deu carinho, me fez sentir não apenas como jogador de futebol, mas um integrante da família Sailors - declarou. No Brasil, o jogador já vestiu as cores do Juventude, Paysandu, Figueirense, América-RN, CSA, onde até hoje é lembrado pela torcida. - Até hoje recebo muitas demonstrações de carinho dos fãs do Brasil. Estão sempre me apoiando! Isso também me dá um gás para continuar lutando e dando o meu máximo em campo. Hoje posso dizer que estou realizado - concluiu o atleta.

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