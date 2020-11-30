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futebol

Após fratura no crânio, Raúl Jiménez corre risco de não voltar a jogar

Atacante do Wolverhampton se machucou em dividida com
David Luiz e teve que ser levado imediatamente ao hospital...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 15:53

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 15:53
Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP
A fratura no crânio sofrida por Raúl Jiménez na partida contra o Arsenal pode custar sua carreira. De acordo com o "The Sun", o atacante do Wolverhampton pode não entrar mais em campo profissionalmente.
A edição do jornal inglês recorda um episódio semelhante, ocorrido com Ryan Mason, meio-campista inglês que também sofreu a mesma lesão durante um jogo do Chelsea, em 2017. Ele foi operado, assim como Raúl, mas encerrou sua carreira aos 26 anos. Em comunicado oficial, o Wolves garantiu que Raúl "está confortável após uma operação na noite passada, que ele foi submetido a um hospital de Londres" e "pede que Raúl e sua família tenham agora um período de espaço e privacidade, antes que quaisquer atualizações sejam fornecidas no momento oportuno".

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