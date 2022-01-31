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futebol

Após fracasso com francês, Newcastle busca atacante do Manchester United

Clube inglês busca a contratação de Jesse Lingard, que reiterou seu desejo de deixar os Red Devils para o técnico Ralf Rangnick. West Ham também está na briga pelo atleta...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 13:47
Após as negociações com o atacante Hugo Ekitike entrarem em colapso, o Newcastle busca um acordo com o Manchester United pela contratação de Jesse Lingard, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O West Ham também está na disputa pelo atacante inglês.Nesta segunda-feira, o atleta conversou com o técnico interino Ralf Rangnick e demonstrou desejo em deixar os Red Devils, onde tem poucas oportunidades, para ter mais minutos em outra equipe. Neste momento, a decisão está nas mãos do Manchester United.
> Veja a tabela da Premier League
Na última temporada, Lingard havia sido emprestado para o West Ham após não ser aproveitado por Ole Solskjaer, mas retornou após o fim do vínculo com os Hammers. Em Londres, o jogador conseguiu ter um grande desempenho e em 16 partidas anotou nove gols e deu cinco assistências.
O Newcastle busca reforçar o elenco para fugir da zona do rebaixamento. No entanto, o clube não entrou em acordo com o Reims pela chegada de Hugo Ekitike, pois o clube francês gostaria de ter 30% do valor de uma possível venda no futuro do atleta. Com isso, os ingleses buscam alternativas no mercado.
Crédito: JesseLingard,doManchesterUnited,estánamiradoNewcastleeWestHam(Foto:Reprodução

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