  • Após forte choque contra o Liverpool, Rui Patrício está 'bem e consciente', diz treinador
Publicado em 15 de Março de 2021 às 20:45

LanceNet

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O Wolverhampton sofreu uma derrota, nesta segunda-feira, para o Liverpool por 1 a 0 no Molineux Stadium em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto ficou marcado pela joelhada acidental do zagueiro Coady no golero Rui Patrício, que foi atendido em campo por mais de dez minutos.
Veja a tabela do InglêsApós a derrota por 1 a 0, o treinador do Wolverhampton, o português Nuno Espírito Santo, falou sobre o estado de saúde do goleiro de sua equipe, que sofreu um choque grave no rosto.
- O Rui (Patrício) está bem e consciente. Lembra-se do que aconteceu e o médico disse que está tudo bem. Todas estas situações com embates na cabeça deixam-nos muito preocupados, mas o Rui vai recuperar. Está tudo bem - disse o comandante.
O Wolverhampton enfrenta o West Ham no dia 3 de abril, às 11h (de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada do Inglês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

