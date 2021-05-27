Após folga, São Paulo se reapresenta; volante Luan treina normalmente

O São Paulo voltou aos treinamentos na manhã desta quinta-feira, depois de ter a quarta livre. Campeão do Campeonato Paulista e vindo de uma vitória na Libertadores, o Tricolor agora se prepara para o Campeonato Brasileiro, onde estreia diante do Fluminense, às 21h, sábado (29), no Morumbi.
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O técnico Hernán Crespo contou com os titulares durante o treinamento no CT da Barra Funda e deve escalar o que tem de melhor à disposição para o confronto contra os cariocas.
CONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS! O destaque do treino ficou por conta do volante Luan. O jogador, que marcou o gol que abriu o placar na decisão do Paulistão, contra o Palmeiras, saiu do Choque-Rei com dores musculares, mas treinou normalmente, inclusive fazendo gol no treinamento, conforme destacado nas redes sociais. De acordo com a programação do São Paulo, o elenco treina nesta sexta-feira e faz mais uma atividade no sábado, manhã do confronto diante do Fluminense, prática adotada desde a chegada da comissão técnica de Hernán Crespo.