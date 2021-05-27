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futebol

Após folga, São Paulo se reapresenta; volante Luan treina normalmente

Após ser substituído na final do Paulistão com dores, jogador treinou normalmente nesta manhã. Tricolor trabalha de olho no Fluminense, adversário da estreia no Brasileirão...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 13:55
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
O São Paulo voltou aos treinamentos na manhã desta quinta-feira, depois de ter a quarta livre. Campeão do Campeonato Paulista e vindo de uma vitória na Libertadores, o Tricolor agora se prepara para o Campeonato Brasileiro, onde estreia diante do Fluminense, às 21h, sábado (29), no Morumbi.
Brasileirão vai começar! Veja datas, onde assistir e estádios dos dez primeiros jogos do São Paulo
O técnico Hernán Crespo contou com os titulares durante o treinamento no CT da Barra Funda e deve escalar o que tem de melhor à disposição para o confronto contra os cariocas.
CONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS! O destaque do treino ficou por conta do volante Luan. O jogador, que marcou o gol que abriu o placar na decisão do Paulistão, contra o Palmeiras, saiu do Choque-Rei com dores musculares, mas treinou normalmente, inclusive fazendo gol no treinamento, conforme destacado nas redes sociais. De acordo com a programação do São Paulo, o elenco treina nesta sexta-feira e faz mais uma atividade no sábado, manhã do confronto diante do Fluminense, prática adotada desde a chegada da comissão técnica de Hernán Crespo.

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