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futebol

Após folga, São Paulo se reapresenta de olho no Athletico-PR

Elenco do Tricolor se reapresentou na manhã desta sexta-feira, em preparação para a partida contra o Furacão, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 13:27

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 13:27

O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (19), no CT da Barra Funda, em preparação para a partida contra o Athletico-PR, na próxima quarta (24), ás 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores tiveram folga na última quinta-feira (18), após a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque. Quem foi titular no Choque-Rei realizou um trabalho regenerativo, enquanto os reservas trabalharam em um coletivo com jogadores da base.
Rogério Ceni terá praticamente uma semana de treinos, já que o São Paulo joga apenas na próxima quarta-feira. Para essa partida, o Tricolor terá a volta de Calleri, suspenso no último jogo. Em compensação, Eder recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!A expectativa da diretoria é que o Morumbi receba um bom público para a partida contra o Furacão. Para isso, a diretoria abaixou os preços dos ingressos. O São Paulo está na 14ª colocação, com 41 pontos conquistados, a cinco pontos da zona de rebaixamento.
Crédito: ElencodoSãoPaulosereapresentounestasexta-feira(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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