Após folga, São Paulo se reapresenta de olho no Athletico-PR

O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (19), no CT da Barra Funda, em preparação para a partida contra o Athletico-PR, na próxima quarta (24), ás 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores tiveram folga na última quinta-feira (18), após a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque. Quem foi titular no Choque-Rei realizou um trabalho regenerativo, enquanto os reservas trabalharam em um coletivo com jogadores da base.

Rogério Ceni terá praticamente uma semana de treinos, já que o São Paulo joga apenas na próxima quarta-feira. Para essa partida, o Tricolor terá a volta de Calleri, suspenso no último jogo. Em compensação, Eder recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!A expectativa da diretoria é que o Morumbi receba um bom público para a partida contra o Furacão. Para isso, a diretoria abaixou os preços dos ingressos. O São Paulo está na 14ª colocação, com 41 pontos conquistados, a cinco pontos da zona de rebaixamento.