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Após folga, Juventus retorna treinamentos e Nicholas Souza torce por oportunidade na Copa Paulista

Jovem volante jogou a última rodada do Campeonato Paulista e fala sobre expectativas para sequência da temporada
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Publicado em 03 de Junho de 2021 às 12:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 12:43
Crédito: Fernando Nascimento
Antes tarde do que nunca, frase que se encaixa, perfeitamente, no momento em que o volante Nicholas Souza, do Juventus, viveu em sua carreira neste último Campeonato Paulista.Criado pela base do Moleque Travesso, e atuando no profissional desde a Copa Paulista do ano passado, o atleta conquistou a confiança no novo treinador e foi relacionado para a última rodada da série A2. Na visão do jovem volante, a partida serviu de parâmetro para Fahel já pensar na Copa Paulista.
- Eu estava tranquilo e fazendo meu trabalho nos treinos, sabia que a minha vez chegaria, e eu fiquei muito feliz que ela chegou antes do término da A2. Jogar esta competição foi muito importante para mim, o Paulista tem uma visibilidade enorme, mas também foi importante para o professor analisar o plantel que ele tem a disposição para o nosso próximo compromisso - analisa.O grupo retornou aos trabalhos na última segunda (31), e o planejamento e preparação estão todos voltados para a Copa Paulista.
- Sabemos da grandeza das competições aqui no estado de São Paulo e a força que cada time entra nelas, e eu estou pronto para isso. Voltei aos treinamentos com o mesmo foco e dedicação e na torcida para que as oportunidades venham - declara o volante.
Os grupos, adversários e início da Copa Paulista ainda não estão definidos, mas Nicholas já projeta a competição.
- Individualmente falando, quero o Juventus marcando gols, vencendo partidas e conquistando títulos. Será minha segunda oportunidade na Copa Paulista e quero que passemos da primeira fase, que nosso time faça diferente do ano passado e leve a alegria que o torcedor Juventino tanto merece - conclui.

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