Após folga do elenco do São Paulo, Ceni já pensa na viagem para a Bolívia e no clássico contra o Santos

Após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo ganhou uma folga neste domingo e retorna aos trabalhos na segunda-feira (25), data da reapresentação no CT da Barra Funda.

Depois, os comandados de Rogério Ceni já viram a chave e focam nos próximos dois confrontos do Tricolor: contra o Jorge Wilstermann na quinta-feira (28), pela Copa Sul-Americana, e no dia 2, contra o Santos, pela quarta rodada do Nacional.

TABELA​> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosPara os próximos desafios, Rogério Ceni já começa a se programar para planejar a lista de jogadores que vão viajar para a Bolívia. O confronto é válido pela terceira rodada do torneio continental, em que o Tricolor soma duas vitórias em dois jogos.

- Na segunda-feira (25) vamos nos reapresentar, já faz uns 15 dias que eles (jogadores) não têm folga. Eles descansam (hoje) e na segunda a gente volta a trabalhar. Vou fazer uma relação de 23, 24, talvez 25 jogadores para essa viagem para a Bolívia - afirmou Ceni.

- Há um espaçamento na volta entre sexta e segunda para trabalhar uma equipe, pois não devemos fazer uma equipe totalmente diferente para viajar, vamos tentar levar boa parte do elenco. Não olhei ainda a fundo o Jorge Wilstermann e também preciso pensar no jogo de segunda-feira (2). Vou começar a estudar antes para colocar em prática - completou o treinador.