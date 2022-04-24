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Após folga do elenco do São Paulo, Ceni já pensa na viagem para a Bolívia e no clássico contra o Santos

Tricolor tem calendário apertado em sete dias; time viaja para enfrentar o Jorge Wilstermann na quinta-feira pela Sul-Americana, e depois pega o Santos pelo Brasileiro...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 07:00
Após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo ganhou uma folga neste domingo e retorna aos trabalhos na segunda-feira (25), data da reapresentação no CT da Barra Funda.
Depois, os comandados de Rogério Ceni já viram a chave e focam nos próximos dois confrontos do Tricolor: contra o Jorge Wilstermann na quinta-feira (28), pela Copa Sul-Americana, e no dia 2, contra o Santos, pela quarta rodada do Nacional.
TABELA​> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosPara os próximos desafios, Rogério Ceni já começa a se programar para planejar a lista de jogadores que vão viajar para a Bolívia. O confronto é válido pela terceira rodada do torneio continental, em que o Tricolor soma duas vitórias em dois jogos.
- Na segunda-feira (25) vamos nos reapresentar, já faz uns 15 dias que eles (jogadores) não têm folga. Eles descansam (hoje) e na segunda a gente volta a trabalhar. Vou fazer uma relação de 23, 24, talvez 25 jogadores para essa viagem para a Bolívia - afirmou Ceni.
- Há um espaçamento na volta entre sexta e segunda para trabalhar uma equipe, pois não devemos fazer uma equipe totalmente diferente para viajar, vamos tentar levar boa parte do elenco. Não olhei ainda a fundo o Jorge Wilstermann e também preciso pensar no jogo de segunda-feira (2). Vou começar a estudar antes para colocar em prática - completou o treinador.
Crédito: OtécnicodoSãoPaulo,RogérioCeni,duranteconfrontocontraoBragantino(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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