Após ficarem de fora da Copa de 2018, Itália e Holanda buscam voltar ao protagonismo na Eurocopa

Crédito: AFP / MIGUEL MEDINA

Três anos depois de um dos piores momentos de suas ricas histórias no futebol, Itália e Holanda voltarão a disputar uma grande competição. Tradicionais no cenário do futebol não só europeu, como mundial, as seleções ficaram de fora da Copa do Mundo de 2018, e com gerações talentosas, buscam a volta ao protagonismo na Euro 2021.O time holandês, além de ter ficado de fora da Copa do Mundo de 2018, ainda ficou de fora da Eurocopa de 2016, na França, onde já dava sinais de que vivia um momento conturbado. Já a Itália chegou a sonhar com grandes momentos, mas parou nas quartas de finais ao ser eliminada pela Alemanha, nos pênaltis. Logo, a Euro 2021 representa muito mais do que apenas uma competição para as duas seleções, mas também uma demonstração de força.

>> VEJA A TABELA DA EURO E SIMULE RESULTADOS

ITÁLIA CHEGA COM MORALA Itália, treinada por Roberto Mancini, será a primeira seleção a ser testada, já que fará nada menos do que a primeira partida da competição, na próxima sexta-feira, dia 11, no Estádio Olímpico de Roma, contra a Turquia, pelo Grupo A da competição.

Mesmo sem o favoritismo de seleções como França, Portugal, Bélgica e Inglaterra, a Itália conta com a gana e vontade de redenção para buscar seu espaço e quem sabe conquistar um título europeu que não vem desde 1968.

SEM VAN DIJK, MAS COM BONS VALORESApós o fracasso em se classificar para a Euro 2016 e para a Copa de 2018, a Holanda quer mostrar que está de volta ao nível máximo do futebol mundial. Mesmo sem seu principal jogador, o zagueiro Virgil Van Dijk, a Laranja Mecânica conta com nomes de destaque para chamar atenção.