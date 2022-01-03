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futebol

Após ficar sem resposta, Ceará desiste de Pablo, do São Paulo

Atacante tinha até o último domingo para responder a oferta do Vozão, que sem uma sinalização, desistiu do empréstimo, que já estava acertado entre as equipes ...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 14:20

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 14:20

O Ceará desistiu do empréstimo do atacante Pablo, do São Paulo. O presidente do Vozão, Robinson de Castro, confirmou a desistência do clube cearense ao 'GE', após o atacante não responder a oferta realizada. Robinson de Castro, já havia declarado que o São Paulo deu o ok para a proposta apresentada pelo Vozão, que pagaria o salário do jogador de forma integral, mas ainda aguardava a decisão do jogador para concretizar o negócio.
A proposta era de um ano de empréstimo junto ao time paulista e, de acordo com o mandatário, o técnico Tiago Nunes, que já trabalhou com Pablo, ligou para tentar convencê-lo a jogar pelo Ceará na próxima temporada.Pablo está confiante que realizará uma boa temporada com a camisa do São Paulo. Em 2021, o jogador, apesar das críticas dos torcedores, foi artilheiro do time com 13 gols marcados. O São Paulo, no entanto, não descarta vender ou até mesmo tentar um novo empréstimo para o camisa nove, conforme disse Julio Casares, presidente do clube.
- Pablo é a maior contratação da nossa história. Bom cidadão, grande atleta. Está a disposição quando há procura para alguma transferência. Pode ser permuta, empréstimo, venda. Ninguém é inegociável no São Paulo. Quem escala é o técnico - afirmou, ao 'Jogo Aberto'.
Crédito: CearádesistiudanegociaçãocomPablo(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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