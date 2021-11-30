Após ficar perto do acesso para a Série A, Jean Patrick elogia força do grupo do CRB em 2021

Após um grande ano vestindo a camisa do CRB, o meia Jean Patrick destacou os números que teve com a camisa do Galo em 2021. Segundo o jogador, sua temporada foi uma das mais intensas da sua carreira.- Foi um ótimo ano, individualmente falando. Pude atuar com regularidade, intensidade e em alto nível com a camisa do CRB durante todo o ano, e agradeço ao clube por isso. Busquei fazer meu máximo para ajudar o grupo sempre, dentro e fora de campo, e estou feliz por isso. Gostaria de ter encerrado com o acesso, mas não deu - afirmou o jogador.