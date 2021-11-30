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Após ficar perto do acesso para a Série A, Jean Patrick elogia força do grupo do CRB em 2021

Meio-campista buscou ajudar o time de todas as formas e destacou o trabalho do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 19:43

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 19:43

Após um grande ano vestindo a camisa do CRB, o meia Jean Patrick destacou os números que teve com a camisa do Galo em 2021. Segundo o jogador, sua temporada foi uma das mais intensas da sua carreira.- Foi um ótimo ano, individualmente falando. Pude atuar com regularidade, intensidade e em alto nível com a camisa do CRB durante todo o ano, e agradeço ao clube por isso. Busquei fazer meu máximo para ajudar o grupo sempre, dentro e fora de campo, e estou feliz por isso. Gostaria de ter encerrado com o acesso, mas não deu - afirmou o jogador.
De acordo com o atleta, o Galo merecia o acesso esse ano.
- Tivemos uma grande participação na Série B. Poderíamos ter encerrado a competição com o acesso, mas não deu. O que merece ser destacado é o grupo, que se empenhou e acreditou até o fim na vaga, e não deixou de lutar.
Crédito: Divulgação/CRB

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