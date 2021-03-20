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Após ficar mais de um ano sem jogar, Luiz Phellype volta a marcar com camisa do Sporting

Atacante brasileiro abriu o placar da vitória de 2 a 0 do time B sobre o Oriental Dragon, pelo Campeonato de Portugal
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Publicado em 20 de Março de 2021 às 11:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 11:14
Crédito: Divulgação/Sporting
Há 16 dias, seu nome reaparecia numa súmula de jogo após um ano e um mês longe dos holofotes e dos gramados, após se recuperar de uma cirurgia no joelho direito, lesão sofrida em 27 de janeiro de 2020. E, neste sábado (20/03), como atacante de ofício, voltou a fazer o que mais sabe. O brasileiro Luiz Phellype deixou a sua marca na vitória de 2 a 0 do Sporting B sobre o Oriental Dragon, pelo Campeonato de Portugal, a terceira divisão do país, gol muito comemorado por todos.
O cronômetro já chegava aos 15 minutos de jogo no Estádio Aurélio Pereira, na Academia Cristiano Ronaldo, localizada na cidade de Alcochete, quando Luiz Phellype roubou a bola do zagueiro, percebeu o goleiro adiantado e, de fora da área, fez belo gol por cobertura (confira o golaço aqui) Festa de todos os companheiros de time, que vibraram e “carinhosamente” o homenagearam pelo momento especial. O equatoriano Gonzalo Plata selaria a vitória aos 38 minutos do segundo tempo.Luiz Phellype tinha balançado as redes pela última vez no dia 21 de dezembro de 2019, pela Primeira Liga, quando era o vice-artilheiro do Sporting, atrás apenas do português Bruno Fernandes, contratado pelo Manchester United em seguida. Após a partida que manteve o time B na segunda colocação do Grupo G, a apenas um ponto do líder Estrela da Amadora, as palavras do brasileiro mostravam um misto de alegria e alívio, por todo o martírio que ele teve que enfrentar pela primeira vez na carreira.
“Pode até parecer clichê, mas passou um filme na minha cabeça quando fiz o gol. Tanto que mal comemorei. Parecia estar saindo um peso enorme dos meus ombros. Não foi fácil ficar tanto tempo sem jogar, sem fazer o que mais amo, sem poder ajudar o Sporting. Esse gol representa demais pra mim por tudo o que enfrentei em mais de um ano. Jamais imaginei ficar esse tempo todo parado. É claro que tudo na vida tem um propósito e temos que aprender com isso, mas que outras coisas boas estejam por acontecer”, desabafou.

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