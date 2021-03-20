Após ficar mais de um ano sem jogar, Luiz Phellype volta a marcar com camisa do Sporting

Crédito: Divulgação/Sporting

Há 16 dias, seu nome reaparecia numa súmula de jogo após um ano e um mês longe dos holofotes e dos gramados, após se recuperar de uma cirurgia no joelho direito, lesão sofrida em 27 de janeiro de 2020. E, neste sábado (20/03), como atacante de ofício, voltou a fazer o que mais sabe. O brasileiro Luiz Phellype deixou a sua marca na vitória de 2 a 0 do Sporting B sobre o Oriental Dragon, pelo Campeonato de Portugal, a terceira divisão do país, gol muito comemorado por todos.

O cronômetro já chegava aos 15 minutos de jogo no Estádio Aurélio Pereira, na Academia Cristiano Ronaldo, localizada na cidade de Alcochete, quando Luiz Phellype roubou a bola do zagueiro, percebeu o goleiro adiantado e, de fora da área, fez belo gol por cobertura (confira o golaço aqui) Festa de todos os companheiros de time, que vibraram e “carinhosamente” o homenagearam pelo momento especial. O equatoriano Gonzalo Plata selaria a vitória aos 38 minutos do segundo tempo.Luiz Phellype tinha balançado as redes pela última vez no dia 21 de dezembro de 2019, pela Primeira Liga, quando era o vice-artilheiro do Sporting, atrás apenas do português Bruno Fernandes, contratado pelo Manchester United em seguida. Após a partida que manteve o time B na segunda colocação do Grupo G, a apenas um ponto do líder Estrela da Amadora, as palavras do brasileiro mostravam um misto de alegria e alívio, por todo o martírio que ele teve que enfrentar pela primeira vez na carreira.