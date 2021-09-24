Após ficar de fora da lista de Tite, Richarlison responde jornal argentino: 'Me amam'

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

O atacante Richarlison, nesta sexta-feira, ficou de fora da lista de Tite para partidas das Eliminatórias da América do Sul. O jornal argentino 'Olé' publicou em seu Instagram que o jogador não foi convocado pela Seleção Brasileira, e recebeu uma resposta do brasileiro.

Veja a tabela das EliminatóriasDe fora da lista de Tite para três partidas das Eliminatórias da América do Sul, o atacante do Everton foi substituído por Raphinha, jogador do Leeds United na convocação para a Seleção Brasileira.

O jornal argentino 'Olé' noticiou que o brasileiro do Everton ficou de fora da lista de Tite e, após muitas provocações entre jogadores da Argentina e Richarlison, o jogador do Everton também decidiu responder a postagem do periódico.

- Vocês me amam hahaha - publicou Richarlison no Instagram em resposta ao jornal argentino.