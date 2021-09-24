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futebol

Após ficar de fora da lista de Tite, Richarlison responde jornal argentino: 'Me amam'

Atacante brasileiro do Everton respondeu publicação feita pelo jornal argentino 'Olé' após ficar de fora da lista de Tite...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 15:56
Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
O atacante Richarlison, nesta sexta-feira, ficou de fora da lista de Tite para partidas das Eliminatórias da América do Sul. O jornal argentino 'Olé' publicou em seu Instagram que o jogador não foi convocado pela Seleção Brasileira, e recebeu uma resposta do brasileiro.
Veja a tabela das EliminatóriasDe fora da lista de Tite para três partidas das Eliminatórias da América do Sul, o atacante do Everton foi substituído por Raphinha, jogador do Leeds United na convocação para a Seleção Brasileira.
O jornal argentino 'Olé' noticiou que o brasileiro do Everton ficou de fora da lista de Tite e, após muitas provocações entre jogadores da Argentina e Richarlison, o jogador do Everton também decidiu responder a postagem do periódico.
- Vocês me amam hahaha - publicou Richarlison no Instagram em resposta ao jornal argentino.
Pelas Eliminatórias da América do Sul, a Seleção Brasileira enfrentará a Venezuela no dia 7, fora de casa, a Colômbia no dia 10, também fora de casa, e o Uruguai no dia 14, na Arena Amazônia.

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