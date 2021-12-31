Após Ferrán Torres, Barcelona mira outro jogador do Manchester City

Após comprar o meia Ferrán Torres, o Barcelona pretende contratar outro jogador do Manchester City. De acordo com o portal inglês 'The Sun', o clube espanhol mira a aquisição do zagueiro Aymeric Leporte, de 27 anos.

+ Tuchel responde Lukaku e clima no Chelsea começa a ficar tenso Ainda segundo o jornal britânico, o Manchester City não descarta negociar o zagueiro francês, mas quer recuperar parte do investimento feito quando o comprou do Athletic Blibao, em 2018, por 65 milhões de euros.

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Laporte tem contrato até 2025 com o Manchester City é titular da zaga de Pep Guardiola ao lado de Rúben Dias. Nesta temporada, o defensor tem 19 jogos, dois gols marcados e o clube inglês lidera a Premier League.