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futebol

Após Ferrán Torres, Barcelona mira outro jogador do Manchester City

Clube espanhol quer o zagueiro Laporte, que tem contrato com o time inglês até 2025...

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 17:30
Após comprar o meia Ferrán Torres, o Barcelona pretende contratar outro jogador do Manchester City. De acordo com o portal inglês 'The Sun', o clube espanhol mira a aquisição do zagueiro Aymeric Leporte, de 27 anos.
+ Tuchel responde Lukaku e clima no Chelsea começa a ficar tenso Ainda segundo o jornal britânico, o Manchester City não descarta negociar o zagueiro francês, mas quer recuperar parte do investimento feito quando o comprou do Athletic Blibao, em 2018, por 65 milhões de euros.
+ Barcelona vê estrela da Sérvia como alternativa a Haaland
Laporte tem contrato até 2025 com o Manchester City é titular da zaga de Pep Guardiola ao lado de Rúben Dias. Nesta temporada, o defensor tem 19 jogos, dois gols marcados e o clube inglês lidera a Premier League.
Crédito: Barcelonacomeçaareforçaroelencopara2022(Foto:MiguelRuiz/Barcelona

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