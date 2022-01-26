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futebol

Após Ferrán Torres, Barcelona busca contratação de mais um espanhol

Catalães estão de olho no lateral Grimaldo, do Benfica, que foi revelado pelos blaugranas...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 17:15
Em má fase na temporada, o Barcelona ainda está no mercado em busca de novos reforços. De acordo com o jornal 'Marca', os catalães querem a contratação do lateral Alex Grimaldo, do Benfica. Seria o retorno do atleta de 26 anos ao time espanhol, onde foi revelado.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel
A intenção do Barcelona é contratar o lateral-esquerdo ainda nesta janela de transferências, que se encerra dia 31 de janeiro. Grimaldo jogou os primeiros anos da carreira no Barcelona B, e foi vendido ao Benfica em 2015. Desde então, o espanhol tem se destacado nos Águias.
+ Lyon nega acordo com Newcastle por venda de Bruno Guimarães
Com contrato até junho de 2023, Grimaldo já conquistou oito títulos pelo Benfica, realizou mais de 200 partidas pelos Encarnados e marcou 17 gols. Nesta janela de transferências, o Barcelona já acertou a contratação do meia Ferrán Torres, além do retorno de Daniel Alves.
Crédito: GrimaldoentrounamiradoBarcelonaparaasequênciadatemporada(Foto:AFP

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