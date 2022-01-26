Após Ferrán Torres, Barcelona busca contratação de mais um espanhol

Em má fase na temporada, o Barcelona ainda está no mercado em busca de novos reforços. De acordo com o jornal 'Marca', os catalães querem a contratação do lateral Alex Grimaldo, do Benfica. Seria o retorno do atleta de 26 anos ao time espanhol, onde foi revelado.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel

A intenção do Barcelona é contratar o lateral-esquerdo ainda nesta janela de transferências, que se encerra dia 31 de janeiro. Grimaldo jogou os primeiros anos da carreira no Barcelona B, e foi vendido ao Benfica em 2015. Desde então, o espanhol tem se destacado nos Águias.

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Com contrato até junho de 2023, Grimaldo já conquistou oito títulos pelo Benfica, realizou mais de 200 partidas pelos Encarnados e marcou 17 gols. Nesta janela de transferências, o Barcelona já acertou a contratação do meia Ferrán Torres, além do retorno de Daniel Alves.