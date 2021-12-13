Após férias e pré-temporada no CT, São Paulo fará nove partidas e dois clássicos em um mês no Paulistão

Com sua reapresentação aos treinos em 2022 marcada para ocorrer em 10 de janeiro, depois de curtir 30 dias de férias, o time do São Paulo terá apenas duas semanas de preparação no CT da Barra Funda, onde fará toda a sua pré-temporada, antes de começar a enfrentar uma maratona de nove jogos do Campeonato Paulista durante um período previsto de apenas 31 dias.Veja a tabela do Campeonato Paulista de 2022

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não desmembrou a tabela da competição, com todas as datas, horários e locais das partidas, mas o primeiro calendário do torneio divulgado pela entidade prevê que o Tricolor abrirá a sua temporada em 26 de janeiro, quando deverá encarar o Guarani, fora de casa.

Depois disso, o atual campeão estadual vai pegar o Ituano, no Morumbi, e o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, em rodadas pré-agendadas para 30 de janeiro e 2 de fevereiro. E apenas quatro dias depois, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni fará o seu primeiro clássico na competição, contra o Palmeiras, atuando novamente em casa, onde na sequência receberá o Santo André pela quinta jornada da competição, marcada inicialmente para o dia 9.A maratona seguirá com os confrontos com Ponte Preta (fora de casa) e Inter de Limeira (no Morumbi), que antecederão um novo clássico, agora diante do Santos como visitante. A tabela inicial do Paulistão prevê que estes duelos ocorrerão respectivamente nos dias 13, 16 e 20 de fevereiro. E a série de nove jogos em um apenas um mês está programada para acabar no dia 26, quando os são-paulinos enfrentarão o Água Santa, novamente longe de seus domínios.

COPA DO BRASIL PODE AMPLIAR MARATONA PARA 10 JOGOS EM UM MÊS

O calendário do São Paulo em 2022 também terá a participação do time na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. E a CBF já confirmou que a primeira destas competições terá os seus duelos iniciais no dia 23 de fevereiro. O sorteio dos confrontos da primeira fase do torneio ainda será realizado. Caso a estreia são-paulina ocorra nesta data de abertura, o time terá a sua maratona de nove partidas ampliada para dez no período de 31 dias.

Após cumprir essa desgastante sequência imposta pela tabela do Paulistão e que também poderá contar com um jogo pela Copa do Brasil, o Tricolor terá como seu compromisso seguinte um clássico contra o Corinthians, em 6 de março, no Morumbi, pela antepenúltima rodada da fase inicial do torneio estadual, no qual depois enfrentará o Mirassol, fora de casa, e o Botafogo de Ribeirão Preto, atuando como mandante, respectivamente nos dias 13 e 20.

FINAIS DO PAULISTÃO PERTO DO INÍCIO DO BRASILEIRO E DA SUL-AMERICANA

As quartas de finais e as semifinais do Paulistão estão agendadas para os respectivos dias 23 e 27 de março, enquanto os confrontos da decisão serão em 30 de março e 3 de abril, uma semana antes de o Campeonato Brasileiro começar no dia 10. No intervalo entre estas últimas duas datas será iniciada também a Copa Sul-Americana, no dia 6 de abril, sendo que a competição continental tem o seu término previsto para acontecer em 1º de outubro.

CALENDÁRIO MAIS APERTADO POR CAUSA DA COPA DO MUNDO Em 2022, o calendário do futebol de clubes ficará mais apertado por causa da realização da Copa do Mundo, no Catar, que ocorrerá entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Por causa disso, além da decisão da Sul-Americana ter sido pré-agendada para 1º de outubro, a Copa Libertadores tem a sua grande final prevista para ser disputada já no dia 29 do mesmo mês.