Após fazer história no Faisaly, Guilherme troca Arábia por Emirados

Nesta quarta-feira, o Al-Dhafra, do Emirados Árabes, anunciou a contratação do atacante Guilherme, ex-Botafogo e Sport no Brasil, que estava no Al-Faisaly, da Arábia Saudita. Na última temporada, o brasileiro conquistou o primeiro título da história do clube no qual disputou 64 jogos, a Copa do Rei Saudita.- Feliz demais por esse novo desafio. Eu me identifiquei muito com o Faisaly, fui muito feliz aqui, vencemos o primeiro título da história do clube, o colocamos na AFC Champions League também pela primeira vez, entre os grande do futebol asiático, mas eu, minha família e meu staff vimos como uma oportunidade boa de para conhecer um outro país, outra cultura e estamos felizes com a chance - disse Guilherme, completando:

- O Faisaly foi meu primeiro clube fora do país, fui bem recebido demais lá, fiz grandes amigos que levarei para toda a minha vida, mas entendemos que era a hora de fazer essa movimentação, disputar outra competição. Tenho certeza que será muito bom pra mim.

Agora no Emirados, no Dhafra, Guilherme irá reencontrar uma comissão técnica brasileira. O atacante, que no Al-Faisaly foi comandado pelo treinador Péricles Chamusca, agora trabalhará com Rogério Micale, técnico campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, no Rio de Janeiro.