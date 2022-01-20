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futebol

Após fazer história no Faisaly, Guilherme troca Arábia por Emirados

Ex-atacante do Botafogo conquistou título com o Al-Faisaly, mas optou por jogar no Al-Dhafra em busca de novos desafios na carreira. Atleta será dirigido por Rogério Micale...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 10:43

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 10:43

Nesta quarta-feira, o Al-Dhafra, do Emirados Árabes, anunciou a contratação do atacante Guilherme, ex-Botafogo e Sport no Brasil, que estava no Al-Faisaly, da Arábia Saudita. Na última temporada, o brasileiro conquistou o primeiro título da história do clube no qual disputou 64 jogos, a Copa do Rei Saudita.- Feliz demais por esse novo desafio. Eu me identifiquei muito com o Faisaly, fui muito feliz aqui, vencemos o primeiro título da história do clube, o colocamos na AFC Champions League também pela primeira vez, entre os grande do futebol asiático, mas eu, minha família e meu staff vimos como uma oportunidade boa de para conhecer um outro país, outra cultura e estamos felizes com a chance - disse Guilherme, completando:
- O Faisaly foi meu primeiro clube fora do país, fui bem recebido demais lá, fiz grandes amigos que levarei para toda a minha vida, mas entendemos que era a hora de fazer essa movimentação, disputar outra competição. Tenho certeza que será muito bom pra mim.
Agora no Emirados, no Dhafra, Guilherme irá reencontrar uma comissão técnica brasileira. O atacante, que no Al-Faisaly foi comandado pelo treinador Péricles Chamusca, agora trabalhará com Rogério Micale, técnico campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, no Rio de Janeiro.
- Chego muito feliz e empolgado, voltarei a trabalhar com uma comissão técnica brasileira, vou entender o que o professor Micale espera de mim e buscar contribuir o máximo possível, com gols, assistências, ajudar o Dhafra a crescer na competição.

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