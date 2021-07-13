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Após fazer história, Guilherme traça meta em volta à Arábia: ‘Dobrar meus gols’

Atacante brasileiro terá a oportunidade em disputar a Champions League da Ásia...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 10:00
Crédito: Guilherme busca fazer história com o Al-Faisaly (Divulgação
Na última temporada, o atacante Guilherme deixou a sua marca com a camisa do Al-Faisaly, da Arábia Saudita. O jogador foi um dos destaques na campanha que culminou no primeiro título da história do clube: a Copa do Rei Saudita. De malas prontas para voltar ao país asiático, o brasileiro já traça metas ousadas.- Volto feliz, renovado depois de umas férias maravilhosas com minha família. Fizemos história na última temporada, então o ambiente lá é leve, gostoso, um clube que dá toda a estrutura pra gente trabalhar - disse Guilherme, completando:
- Meu objetivo é dobrar o número de gols, dobrar número de assistências, enfim, dar o meu melhor para que o Faisaly conquiste coisas maiores. A gente sabe que é um coletivo, mas eu acredito que eu colocando mais bolas na rede, ajudando meus companheiros, aumenta nossas chances de ter sucesso na temporada.
Com o primeiro título em sua história, o Faisaly garantiu outro feito inédito: vaga na AFC Champions League, a principal competição asiática. Guilherme agora não quer parar de alcançar metas no clube.
- Esse ano temos a AFC, que é a Champions League da Ásia, então quero muito disputá-la, ajudar meu clube nela, e quem sabe classificar, jogar as finais dessa competição, aí seria um marco histórico não só para mim, mas também para o Faisaly.

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