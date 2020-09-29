Após falha, Thiago Silva afirma: 'Eu não vim para jantar em Londres'

Apesar de ter falhado no empate entre Chelsea e West Bromwich, Thiago Silva afirmou que não está no clube de passagem e que quer levantar taças pela equipe londrina. Em entrevista ao site oficial dos Blues, o brasileiro mostrou entusiasmo e nesta terça-feira terá a oportunidade de dar mais um passo na Copa da Liga Inglesa, torneio que vale o primeiro título do ano no calendário inglês.- Eu não estou aqui pela experiência. Estou aqui para vencer. Eu quero deixar claro para todos: vou dar tudo de mim para o Chelsea vencer. Não vim para jantar em Londres ou fazer passeios turísticos. Vim jogar futebol, trabalhar. Com o grupo e o treinador que temos, vamos lutar por todas as taças.