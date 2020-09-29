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Após falha, Thiago Silva afirma: 'Eu não vim para jantar em Londres'

Zagueiro do Chelsea afirma que quer conquistar títulos no clube e elogia qualidade do plantel e liderança de Frank Lampard. Blues encaram Tottenham pela Carabao Cup...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 11:33

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 11:33
Crédito: Thiago Silva se prepara para encarar pesada rotina do futebol inglês (Reprodução / Dugout
Apesar de ter falhado no empate entre Chelsea e West Bromwich, Thiago Silva afirmou que não está no clube de passagem e que quer levantar taças pela equipe londrina. Em entrevista ao site oficial dos Blues, o brasileiro mostrou entusiasmo e nesta terça-feira terá a oportunidade de dar mais um passo na Copa da Liga Inglesa, torneio que vale o primeiro título do ano no calendário inglês.- Eu não estou aqui pela experiência. Estou aqui para vencer. Eu quero deixar claro para todos: vou dar tudo de mim para o Chelsea vencer. Não vim para jantar em Londres ou fazer passeios turísticos. Vim jogar futebol, trabalhar. Com o grupo e o treinador que temos, vamos lutar por todas as taças.
O zagueiro tem apenas um ano de contrato com o Chelsea, mas diz estar tranquilo em relação a uma possível renovação contratual. Aos 36 anos, o defensor busca se adaptar a uma nova língua e a um novo tipo de futebol praticado na Inglaterra, mas carrega consigo uma mentalidade vencedora após passagem vitoriosa pelo PSG e Seleção Brasileira.

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