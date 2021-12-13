Após expulsão inusitada, Cerro Porteño reavalia compra de Jean, emprestado pelo São Paulo

O Cerro Porteño-PAR reavaliará a compra do goleiro Jean, emprestado pelo São Paulo, após sua expulsão inusitada, quando recebeu o cartão vermelho ainda no aquecimento antes da decisão da Supercopa do Paraguai contra o Olímpia. Em entrevista após a partida, o próprio técnico do time paraguaio, Arce, falou sobre a possibilidade do Cerro Porteño desistir do negócio, que estava praticamente acertado.

- Veremos como isso se resolverá no futuro com o parecer e as determinações da diretoria e também se continuamos (com a negociação). Tem coisas que ele tem que mudar na sua forma de atuar porque podem servir no Brasil ou em outro lugar, mas não funciona aqui porque o árbitro também reage de forma diferente aqui em relação ao que ele está acostumado - afirmou o treinador.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!O clube paraguaio pretendia comprar o jogador e sinalizou com uma oferta de 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 6,2 milhões). Jean foi afastado do São Paulo no começo de 2020 após se envolver em uma polêmica, acusado de agredir sua esposa nos Estados Unidos.

Pelo São Paulo, Jean chegou com status de promessa vindo do Bahia. O Tricolor pagou R$ 6 milhões ao clube baiano em janeiro de 2018 para ter o jogador - o valor poderia chegar a R$ 10 milhões se ele atingisse um determinado número de partidas, algo que não aconteceu - e sempre o tratou como grande promessa para o futuro, mas o viu chamar mais atenção pelas polêmicas do que pelo desempenho em campo: foram apenas 19 jogos oficiais.