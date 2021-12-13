Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após expulsão inusitada, Cerro Porteño reavalia compra de Jean, emprestado pelo São Paulo
futebol

Após expulsão inusitada, Cerro Porteño reavalia compra de Jean, emprestado pelo São Paulo

Goleiro recebeu o cartão vermelho ainda no aquecimento antes da decisão da Supercopa do Paraguai. Técnico do clube, Arce, disse que time paraguaio pode desistir de oferta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 16:21

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 16:21

O Cerro Porteño-PAR reavaliará a compra do goleiro Jean, emprestado pelo São Paulo, após sua expulsão inusitada, quando recebeu o cartão vermelho ainda no aquecimento antes da decisão da Supercopa do Paraguai contra o Olímpia. Em entrevista após a partida, o próprio técnico do time paraguaio, Arce, falou sobre a possibilidade do Cerro Porteño desistir do negócio, que estava praticamente acertado.
- Veremos como isso se resolverá no futuro com o parecer e as determinações da diretoria e também se continuamos (com a negociação). Tem coisas que ele tem que mudar na sua forma de atuar porque podem servir no Brasil ou em outro lugar, mas não funciona aqui porque o árbitro também reage de forma diferente aqui em relação ao que ele está acostumado - afirmou o treinador.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!O clube paraguaio pretendia comprar o jogador e sinalizou com uma oferta de 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 6,2 milhões). Jean foi afastado do São Paulo no começo de 2020 após se envolver em uma polêmica, acusado de agredir sua esposa nos Estados Unidos.
Pelo São Paulo, Jean chegou com status de promessa vindo do Bahia. O Tricolor pagou R$ 6 milhões ao clube baiano em janeiro de 2018 para ter o jogador - o valor poderia chegar a R$ 10 milhões se ele atingisse um determinado número de partidas, algo que não aconteceu - e sempre o tratou como grande promessa para o futuro, mas o viu chamar mais atenção pelas polêmicas do que pelo desempenho em campo: foram apenas 19 jogos oficiais.
Crédito: JeantemasuasituaçãonoCerroPorteñoindefinidaapósexpulsãoinusitada(Foto:Divulgaçâo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados