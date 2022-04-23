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Após expulsão em jogo do São Paulo, Ceni nega ofensas à arbitragem: 'Uma p... sacanagem'

Comandante acabou expulso no final do confronto contra o Bragantino fora de casa...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 20:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 20:26
No final do confronto entre Red Bull Bragantino e São Paulo, que terminou empatado por 1 a 1, o técnico Rogério Ceni acabou expulso de campo após confusão com o quarto árbitro Salim Fende Chávez, que pediu ao árbitro do duelo, Bruno Arleu de Araújo, que ele fosse advertido.
Rogério Ceni diz que saiu da área técnica para gritar com o médico do clube, mas que o quarto árbitro o provocou já querendo "um enfrentamento para dar o cartão".
TABELA​> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogos- Calleri saiu machucado, não pode entrar por trás do gol, eu estava gritando com o médico para levar ele pra lateral pra gente não ficar com um jogador a menos - disse Ceni.
- Fui até o delegado, pedi que gostaria de, no fim do jogo, justificar na súmula que quem provocou o cartão foi ele. No momento de o delegado falar, ele veio e me expulsou. Não ofendi, não xinguei, eu saí da área técnica para gritar com o médico. O cara fez uma puta sacanagem. Não falei nada para ele, naquele momento conversei com ele normalmente - disse o comandante do São Paulo.
Na súmula, o árbitro relatou que Ceni deixou a área técnica e ainda gerou tumulto.
"Por sair deliberadamente de sua área técnica, discordando e protestando com gestos na direção do 4º árbitro, sr. Salim Fende Chaves, proferindo as seguintes palavras: "arbitragem caseira!", informo ainda que após a expulsão, o mesmo ficou rodeando o 4º árbitro, ocasionando um tumulto, oferecendo resistência para sair do campo de jogo, e somente se retirando após auxílio de integrantes de sua comissão técnica", escreveu Araújo.
Com a expulsão, Rogério Ceni terá de cumprir suspensão no clássico contra o Santos, marcado para o dia 2, no Estádio do Morumbi, às 20h. O Tricolor tem quatro pontos em três rodadas do Campeonato Brasileiro.
- E o que acontece? Você fica suspenso e esse cara vai trabalhar, e você suspenso no próximo jogo - completou Ceni.
Crédito: OtécnicodoSãoPaulo,RogérioCeni(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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