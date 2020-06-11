Após exames, Grêmio não apresenta casos da COVID-19

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Com quase um mês e meio de trabalho, os integrantes do departamento de futebol do Grêmio passaram por novo teste da COVID-19 e o resultado foi negativo para todos, feito que foi comemorado pela diretoria do Tricolor.E MAIS:Istambul mantém confiança em sediar a final da Liga dos CampeõesZagueiro revelado pelo Palmeiras se despede de clube portuguêsPelas renovação, Fla presenteia comissão técnica de Jorge JesusNo primeiro teste, funcionários haviam testado positivo e o meia-atacante Diego Souza também manifestou a presença do vírus. Por conta disso, ele se reapresentou depois dos companheiros no CT Presidente Luiz Carvalho.

'Não tivemos, nos atletas, nenhum teste positivo. Aqueles atletas que têm alguma alteração são selecionados, colocados à parte, nós fazemos novas orientações e testes cotidianos. Nós não fugimos ao protocolo em nenhum detalhe. Todas as etapas são cumpridas rigidamente, para que possamos ter a tranquilidade de trabalhar, abrir os gramados para que todos possam competir sem complicações', revelou o médico Paulo Rabaldo.

Renato Gaúcho

Apesar da felicidade por não ter nenhum integrante com o coronavírus, o treinador Renato Gaúcho permanece fora de combate. Portaluppi está no considerado grupo de risco e passou por duas cirurgias cardíacas.