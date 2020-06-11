Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após exames, Grêmio não apresenta casos da COVID-19

No começo desta semana, o departamento médico do Tricolor testou os jogadores e todos apresentam resultados negativos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2020 às 18:02

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 18:02

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Com quase um mês e meio de trabalho, os integrantes do departamento de futebol do Grêmio passaram por novo teste da COVID-19 e o resultado foi negativo para todos, feito que foi comemorado pela diretoria do Tricolor.E MAIS:Istambul mantém confiança em sediar a final da Liga dos CampeõesZagueiro revelado pelo Palmeiras se despede de clube portuguêsPelas renovação, Fla presenteia comissão técnica de Jorge JesusNo primeiro teste, funcionários haviam testado positivo e o meia-atacante Diego Souza também manifestou a presença do vírus. Por conta disso, ele se reapresentou depois dos companheiros no CT Presidente Luiz Carvalho.
'Não tivemos, nos atletas, nenhum teste positivo. Aqueles atletas que têm alguma alteração são selecionados, colocados à parte, nós fazemos novas orientações e testes cotidianos. Nós não fugimos ao protocolo em nenhum detalhe. Todas as etapas são cumpridas rigidamente, para que possamos ter a tranquilidade de trabalhar, abrir os gramados para que todos possam competir sem complicações', revelou o médico Paulo Rabaldo.
Renato Gaúcho
Apesar da felicidade por não ter nenhum integrante com o coronavírus, o treinador Renato Gaúcho permanece fora de combate. Portaluppi está no considerado grupo de risco e passou por duas cirurgias cardíacas.
Enquanto ele não pode acompanhar de perto, a sua comissão técnica comanda os atletas nos treinos físicos e técnicos. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados