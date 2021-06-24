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Após exames, Gabriel Sara não tem fratura no pé, mas deve ser desfalque do São Paulo contra o Ceará

Meia saiu na segunda etapa após receber uma entrada dura do adversário...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 20:55

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 20:55
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo deve ter o desfalque do meia Gabriel Sara contra o Ceará, no próximo domingo (27), às 20h30, no Castelão. O jogador não teve detectada uma fratura no pé, mas com grande inchaço no local, está em tratamento e dificilmente enfrentará o Vozão.
ATUAÇÕES: Dupla Benítez e Rigoni funciona bem, mas São Paulo fica no empate com o Cuiabá
Ele de campo lesionado na segunda etapa após sofrer uma entrada dura aos 37 minutos da etapa final.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Sara ficou do lado de fora do campo com muitas dores e recebeu atendimento médico. Logo depois, pediu para sair e Rojas entrou no seu lugar. Em seguida, o jogador foi para o vestiário amparado pelo médico do clube, sem conseguir colocar o pé direito no chão.
- Substituído no jogo com o Cuiabá após receber dura entrada do adversário - em falta não assinalada pelo árbitro -, Gabriel Sara passou por exames e não teve diagnosticada fratura no pé esquerdo. Com grande inchaço no local, ele está em tratamento e dificilmente enfrenta o Ceará - escreveu o São Paulo nas redes sociais Sara é o quarto jogador entregue ao Reffis no momento. Além dele, MIranda, William e Luciano se encontram sob cuidado dos médicos. Luan e Hernanes continuam a transição no CT da Barra Funda.

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