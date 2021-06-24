Após exames, Gabriel Sara não tem fratura no pé, mas deve ser desfalque do São Paulo contra o Ceará

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo deve ter o desfalque do meia Gabriel Sara contra o Ceará, no próximo domingo (27), às 20h30, no Castelão. O jogador não teve detectada uma fratura no pé, mas com grande inchaço no local, está em tratamento e dificilmente enfrentará o Vozão.

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Ele de campo lesionado na segunda etapa após sofrer uma entrada dura aos 37 minutos da etapa final.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Sara ficou do lado de fora do campo com muitas dores e recebeu atendimento médico. Logo depois, pediu para sair e Rojas entrou no seu lugar. Em seguida, o jogador foi para o vestiário amparado pelo médico do clube, sem conseguir colocar o pé direito no chão.