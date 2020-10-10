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Após Euro 2016, França e Portugal se encontram pela Liga das Nações

Derrota da seleção francesa ainda é lembrada por atletas, mas técnico português diz que jogo ficou no passado e que enxerga uma partida equilibrada neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 13:36

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 13:36

Crédito: Portugal se deu melhor na final da Euro 2016 e ganhou da França por 1 a 0 (FRANCK FIFE / AFP
Neste domingo, a seleção francesa recebe a portuguesa para o duelo da 3ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações, às 15h45 (horário de Brasília). As duas equipes estão 100% na competição e buscam alcançar o primeiro lugar para conquistar uma vaga na semifinal do torneio. O encontro reedita o duelo da Eurocopa 2016, em que os lusos triunfaram na casa do rival, mas o goleiro Hugo Lloris não quer pensar em vingança.
- É uma memória dolorosa, mas ficou no passado. Não há espírito de vingança. Será outra partida, outro contexto. Portugal é campeão europeu e venceu a última Liga das Nações, mas nós ganhamos a Copa do Mundo.
Pelo lado de Portugal, o técnico Fernando Santos também segue a linha de Lloris e acredita em uma partida muito equilibrada contra uma das principais seleções do mundo.
- A França é uma das grandes equipes do mundo, mas vamos para o jogo convictos de que podemos vencer. O grau de dificuldade é elevadíssimo e para ganhar, temos que estar no melhor nível. Não vai ser fácil para Portugal, mas também não será fácil para a França.
Além deste duelo, o Grupo 3 também irá contar com o jogo entre Croácia e Suécia, às 13h (horário de Brasília). As duas seleções que tiveram boas participações na última Copa do Mundo não conseguiram pontuar, mas a atual vice do último Mundial busca melhorar sua defesa, uma vez que sofreu oito gols em duas partidas, para procurar os três pontos.
Grupo 2
A Inglaterra recebe a Bélgica neste domingo, às 13h (horário de Brasília), buscando a primeira colocação dentro do Grupo 2. O técnico Southgate garantiu que não há desfalques no elenco, além de Ben Chilwell, e irá com força máxima. Com duas vitórias, o time de Roberto Martínez quer se aproximar da classificação para as semifinais.
Grupo 1
Pelo Grupo 1, a Itália terá uma missão complicada ao viajar para encarar a Polônia, às 15h45 (horário de Brasília). O elenco de Roberto Mancini está embalado após uma importante vitória contra a Holanda, mas o time liderado por Lewandowski busca surpreender após conseguir um triunfo fora de casa na última rodada.
Mais cedo, às 13h (horário de Brasília), a seleção holandesa viaja para encarar a Bósnia, rival mais fraca do grupo. O time ainda não se encontrou desde a saída do técnico Ronald Koeman e perdeu as duas últimas partidas contra Itália e México, mas tem uma boa oportunidade de se recuperar e sonhar com uma vaga na semifinal da Liga das Nações.

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