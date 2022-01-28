Após estreia, Filipe Carvalho mira primeira vitória pelo Democrata no Campeonato Mineiro

De volta para a primeira divisão do Campeonato Mineiro após acesso conquistado na temporada passada, o Democrata busca agora a sua primeira vitória na competição depois de ter empatado por 1 a 1 na estreia contra o Patrocinense.Para isso, a Pantera precisa superar o América em partida que acontece no domingo (30), fora de casa. Um dos destaques do time de Governador Valadares no confronto anterior, o atacante Filipe Carvalho destaca a postura que o seu time precisa apresentar neste fim de semana pela conquista dos três pontos.

- Será mais um duelo bastante complicado, diante de um rival organizado e que está na Série A do Brasileiro. Mas acredito na força do nosso grupo, pois o nosso coletivo é muito forte. Além disso, nos preparamos para encarar desafios como esse, mesmo jogando longe da nossa torcida - contou.

Titular no primeiro jogo do Democrata, Filipe Carvalho também analisa como foram os primeiros momentos defendendo o clube mineiro.

- Apesar de ter sido o primeiro jogo, me senti muito bem em campo. Consegui demonstrar um um pouco do meu futebol em campo,buscando oportunidades de gol e utilizando a minha velocidade em cumprir a função que o nosso treinador Paulo me pediu,que é a minha principal característica. Mas tudo isso foi possível graças ao incentivo dos meus companheiros, pois eles me ajudaram em todos os momentos da partida - analisou o atacante.

Filipe Carvalho chegou ao Democrata neste ano depois de se destacar com a camisa do São Caetano, time pelo qual foi campeão da Série A-2 do Paulista em 2020, e remanescente em 2021 na disputa do Paulistão.