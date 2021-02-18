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Após estreia e vaga na final, Igor Cariús mira segundo título estadual na temporada

Lateral que deixou recentemente o CRB, chegou há pouco tempo no Atlético Goianiense e busca logo de cara o seu primeiro título no novo clube...
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Publicado em 

18 fev 2021 às 18:37

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 18:37

Crédito: Lateral espera conseguir feito raro para seguir boa fase na carreira (Divulgação/Atlético-GO
Na tarde da última quarta-feira (17), o Atlético-GO venceu a Aparecidense, por 2 a 1, e garantiu vaga na final do Campeonato Goiano 2020. O Dragão vai em busca do seu 15° título estadual e o lateral-esquerdo Igor Cariús, que chegou recentemente ao Atlético, tem a chance de garantir o segundo título estadual na temporada 2020. Igor foi campeão Alagoano pelo CRB, marcando inclusive o gol do título e agora fez a sua estreia pelo clube goiano na partida contra a Aparecidense, comemorando a classificação para a final.- É um sentimento de muita felicidade, chegar ao clube e em menos de 15 dias já chegar em uma final. Se a gente se consagrar campeão vai ser um ano muito feliz pra mim, poder conquistar dois títulos estaduais na mesma temporada, isso é para poucos. Vamos em busca desse título para coroar a temporada - disse o lateral.
Igor Cariús teve um ano de 2020 de destaque no CRB. Aos 27 anos, o jogador foi autor do gol do título estadual da equipe Regatiana. Além disso, foi um dos jogadores que mais entraram em campo na temporada, Igor vestiu a camisa do CRB em 46 oportunidades no ano. O lateral espera repetir o desempenho com os novos companheiros e atingir os objetivos estabelecidos.- Tenho uma grande expectativa para a temporada de 2021. O Atlético é um clube muito organizado, que vem mostrando toda a sua força durante essa temporada. Temos um grupo muito forte. Se Deus quiser vamos ter um grande ano e conquistar os objetivos - completou Igor.

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