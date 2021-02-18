Após estreia e vaga na final, Igor Cariús mira segundo título estadual na temporada

Na tarde da última quarta-feira (17), o Atlético-GO venceu a Aparecidense, por 2 a 1, e garantiu vaga na final do Campeonato Goiano 2020. O Dragão vai em busca do seu 15° título estadual e o lateral-esquerdo Igor Cariús, que chegou recentemente ao Atlético, tem a chance de garantir o segundo título estadual na temporada 2020. Igor foi campeão Alagoano pelo CRB, marcando inclusive o gol do título e agora fez a sua estreia pelo clube goiano na partida contra a Aparecidense, comemorando a classificação para a final.- É um sentimento de muita felicidade, chegar ao clube e em menos de 15 dias já chegar em uma final. Se a gente se consagrar campeão vai ser um ano muito feliz pra mim, poder conquistar dois títulos estaduais na mesma temporada, isso é para poucos. Vamos em busca desse título para coroar a temporada - disse o lateral.