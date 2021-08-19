Após estreia contra o Paysandu, meia cobra espírito de reação no Jacuipense

Crédito: Meio-campista chegou por indicação do técnico Luizinho Lopes (Renan Oliveira/Jacuipense

O meio-campista Janeudo foi o último reforço contratado pelo Jacuipense na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou por indicação do treinador Luizinho Lopes, nome por quem foi dirigido no Manaus. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de participar por alguns minutos da partida passada contra o Paysandu e habituado em fazer boas campanhas pelos times em que atuou, o reforço recém-contratado pelo Jacupa destaca o que é preciso ser feito pensando na recuperação do clube na tabela de classificação:

- Não podemos nos acomodar. Temos que trabalhar mais, nos dedicar, para que possamos sair dessa zona que está incomodando. Estamos fazendo uma semana maravilhosa, bem trabalhada. Cada jogo a partir de agora é uma final e esperamos que a vitória possa vir.

Já para se adaptar rapidamente ao novo clube, o meio-campista também falou da importância de conhecer os métodos de condução de elenco do treinador Luizinho Lopes.

- Ele (Luizinho Lopes) tem um ótimo trabalho, uma ótima comissão técnica e isso facilita bastante porque já tenho um conhecimento do que ele precisa e pede dentro de campo­ - disse Janeudo.