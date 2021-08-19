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futebol

Após estreia contra o Paysandu, meia cobra espírito de reação no Jacuipense

Janeudo também fez elogios aos métodos de trabalho do técnico Luizinho Lopes que conhece por conta de passagem no Manaus...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 13:34
Crédito: Meio-campista chegou por indicação do técnico Luizinho Lopes (Renan Oliveira/Jacuipense
O meio-campista Janeudo foi o último reforço contratado pelo Jacuipense na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou por indicação do treinador Luizinho Lopes, nome por quem foi dirigido no Manaus. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de participar por alguns minutos da partida passada contra o Paysandu e habituado em fazer boas campanhas pelos times em que atuou, o reforço recém-contratado pelo Jacupa destaca o que é preciso ser feito pensando na recuperação do clube na tabela de classificação:
- Não podemos nos acomodar. Temos que trabalhar mais, nos dedicar, para que possamos sair dessa zona que está incomodando. Estamos fazendo uma semana maravilhosa, bem trabalhada. Cada jogo a partir de agora é uma final e esperamos que a vitória possa vir.
Já para se adaptar rapidamente ao novo clube, o meio-campista também falou da importância de conhecer os métodos de condução de elenco do treinador Luizinho Lopes.
- Ele (Luizinho Lopes) tem um ótimo trabalho, uma ótima comissão técnica e isso facilita bastante porque já tenho um conhecimento do que ele precisa e pede dentro de campo­ - disse Janeudo.
Com 10 pontos, o Jacuipense volta a jogar pela Série C na segunda-feira (23), data em que recebe a visita do Santa Cruz. O duelo é válido pela 13ª rodada do Grupo A.

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