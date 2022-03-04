Após estreia com vitória e assistência, Ruan exalta Orlando City e mira novo duelo na MLS

O Orlando City iniciou o seu caminho na Major League Soccer de 2022 com vitória por 2 a 0 sobre o Montréal. Um dos destaques da partida foi o lateral-direito Ruan, que anotou uma assistência no primeiro confronto oficial da temporada. O brasileiro, que soma 81 partidas pelo time da Flórida, comemorou estreia no ano e exaltou o grupo.

- Fico feliz de ter ajudado com uma assistência. Me preparei muito nessa pré-temporada para que pudesse começar o ano em alto nível. E todo o grupo está de parabéns. Todos estão focados em fazer o melhor pelo Orlando City e espero que seja só o começo de um ano maravilhoso - disse.Neste sábado o Orlando City já tem novo desafio. Desta vez, contra o Chicago Fire, fora de casa, às 20h (de Brasília). E Ruan está confiante para mais um resultado positivo.

- É sempre muito difícil enfrentar eles. Sabemos que será uma partida disputada e que teremos que ser competitivos durante os 90 minutos. Mas estamos bem preparados, trabalhamos bem durante toda a semana e podemos voltar com um bom resultado para casa, que é o nosso objetivo - encerrou.