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futebol

Após estreia com gol, Samuel fala sobre desejo de construir história com a camisa do Buriram

Atacante ex-Fluminense tem um bom início na Tailândia e
é a esperança de gols para a temporada
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Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 14:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 14:36
Crédito: Divulgação/Buriram United
Contratado pelo Buriram United nesta última janela do futebol tailandês, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre a expectativa de crescimento com a camisa do clube após estrear com gol no último final de semana. Segundo o jogador, sua recepção foi muito boa e isso vem dando confiança para ele crescer no país.
- Fiz a minha estreia com gol e ajudando a equipe. Isso foi muito bom. Fui muito bem recebido por todos e isso é importante para meu crescimento no clube. Tenho trabalhado muito no dia a dia, desde a minha chegada, para construir uma história aqui com gols e títulos. Vou trabalhar muito para que isso seja possível - disse.Samuel ainda destacou o desejo da equipe em conquistar títulos esse ano.
- Temos uma ótima equipe. O elenco é muito forte. Vamos trabalhar muito para que essa sequência da temporada seja de grandes resultados para todos.

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