Após estreia com gol, Samuel fala sobre desejo de construir história com a camisa do Buriram

Contratado pelo Buriram United nesta última janela do futebol tailandês, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre a expectativa de crescimento com a camisa do clube após estrear com gol no último final de semana. Segundo o jogador, sua recepção foi muito boa e isso vem dando confiança para ele crescer no país.

- Fiz a minha estreia com gol e ajudando a equipe. Isso foi muito bom. Fui muito bem recebido por todos e isso é importante para meu crescimento no clube. Tenho trabalhado muito no dia a dia, desde a minha chegada, para construir uma história aqui com gols e títulos. Vou trabalhar muito para que isso seja possível - disse.Samuel ainda destacou o desejo da equipe em conquistar títulos esse ano.