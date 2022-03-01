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Após estreia com gol, atacante brasileiro projeta brigar pelo acesso na Coreia do Sul

Júnior Batista está em seu primeiro ano na Coreia do Sul, mas inicia com o pé direito...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 13:47

Publicado em 01 de Março de 2022 às 13:47

Na estreia do Gangneung City, na K-League 3, um brasileiro foi o grande protagonista. O atacante Júnior Batista, que teve passagem recente pelo Ferroviário-CE, marcou o gol da vitória do seu time, 1 a 0, sobre o Siheung City. Júnior celebrou o início defendendo a equipe coreana.- É muito bom poder iniciar o campeonato com vitória e ainda mais marcando o gol do triunfo. Esses três pontos são bem importantes nessa primeira rodada, nos traz uma confiança muito grande nesse início de competição, nos coloca entre os primeiros logo no início e mostra as demais equipes a força do nosso time - disse.
A K-League 3, é equivalente a terceira divisão do futebol da Coreia do Sul. Júnior Batista é um andarilho do futebol. O brasileiro já atuou em diversos países diferentes, destaque para África do Sul, Austrália e Portugal. Em sua primeira experiência na Coreia, Júnior acredita que pode ajudar a sua equipe na busca pelo acesso.
- Nossa briga vai ser pelo acesso. Vamos buscar desde o início esse objetivo. Nosso time é muito forte e já mostramos isso na primeira rodada. Espero poder ajudar a equipe da melhor forma possível, seja com gols, assistências ou de qualquer outra maneira - concluiu.
Crédito: JúniorBatistatemgrandeinícionaCoreiadoSul(Divulgação

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