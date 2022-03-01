Após estreia com gol, atacante brasileiro projeta brigar pelo acesso na Coreia do Sul

Na estreia do Gangneung City, na K-League 3, um brasileiro foi o grande protagonista. O atacante Júnior Batista, que teve passagem recente pelo Ferroviário-CE, marcou o gol da vitória do seu time, 1 a 0, sobre o Siheung City. Júnior celebrou o início defendendo a equipe coreana.- É muito bom poder iniciar o campeonato com vitória e ainda mais marcando o gol do triunfo. Esses três pontos são bem importantes nessa primeira rodada, nos traz uma confiança muito grande nesse início de competição, nos coloca entre os primeiros logo no início e mostra as demais equipes a força do nosso time - disse.