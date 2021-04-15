Após estrear como titular em vitória do São Paulo, Talles comemora: 'Realizei sonho de criança'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista, na última quarta-feira (14), vai ficar marcada na história do meia Talles. O jovem revelado em Cotia estreou como titular e jogou os 90 minutos, sendo importante no triunfo da equipe. Casares completou 100 dias no São Paulo: veja como está sendo sua gestão

Sem dúvida, um momento especial na sua ainda curta carreira, que conta também com o título do Mundial Sub-17 conquistado com a seleção brasileira, em 2019.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Talles chegou ao São Paulo para jogar futsal, aos 10 anos. Com 13, foi para o campo e sempre teve destaque na base. Na noite de ontem, teve sua primeira partida como titular no elenco principal e correspondeu em campo. Foram 48 passes certos em 50 tentativas. Acertou os dois lançamentos que deu. Venceu três disputas de bola em seis, além de uma chance de gol criada.

- É difícil achar palavras para descrever o que vivi ontem. Foi um momento mágico, em que pude realizar um sonho de criança, não só meu, como de toda a minha família. Estou há mais de 10 anos no São Paulo, desde o futsal, e sempre trabalhei muito duro para que essa hora chegasse. Estrear nos profissionais, como titular, jogando no Morumbi, é algo indescritível. Só posso agradecer muito a quem esteve comigo durante todo esse tempo e, principalmente, à comissão técnica e aos profissionais do São Paulo pela confiança no meu futebol - disse Talles, por meio de sua assessoria. O jogo contra o Bugre é só o primeiro passo na trajetória de Talles, que pretende escrever seu nome na história do São Paulo. Ele elogiou o elenco montado pela comissão técnica de Hernán Crespo e a diretoria.

- Sei que esse foi só um passo, o início de uma trajetória, e que preciso estar sempre em evolução para seguir em busca dos meus sonhos. O clube formou um elenco muito forte, com vários jogadores de qualidade e nos quais me espelho para poder crescer - continuou o meia. O jogador também comentou sobre as categorias de base e deu um recado aos jovens que sonham em ser jogador ou jogadora de futebol: não desistam dos seus sonhos, pois tudo pode acontecer.

- Na base, chegou o Alex, uma grande pessoa e profissional, para qualificar ainda mais esse processo de formação dos atletas. Acho que se hoje tivesse que falar algo, seria para todos meninos e meninas que sonham em jogar profissionalmente: trabalhem duro e acreditem, pois a hora chega e, quando ela aparece, temos que estar o mais preparado possível. Agora é seguir trabalhando, aprendendo e evoluindo - finalizou.