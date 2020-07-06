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Campeonato Carioca

Após erro, Flamengo sugere que torcida não peça reembolso

De acordo com o clube, quase 100 mil torcedores pagaram para assistir ao duelo decisivo, válido pelo segundo turno do Campeonato Carioca

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 15:39
Flamengo transmitiu jogo pelo Youtube após problema em site que ia exibir jogo de forma paga
Flamengo transmitiu jogo pelo Youtube após problema em site que ia exibir jogo de forma paga Crédito: Reprodução/FLA TV/Youtube
A diretoria do Flamengo revelou nesta segunda-feira que arrecadou "pouco mais" de R$ 1 milhão com a transmissão direta do jogo contra o Volta Redonda, no domingo, pela semifinal da Taça Rio. De acordo com o clube, quase 100 mil torcedores pagaram para assistir ao duelo decisivo, válido pelo segundo turno do Campeonato Carioca.
"O Clube de Regatas do Flamengo agradece aos quase 100.000 torcedores que fizeram o pagamento do ingresso para ver o jogo na plataforma MyCujoo", registrou a diretoria, que disse lamentar a sobrecarga no sistema. "Milhares de torcedores que tentaram concluir a operação de compra do jogo não conseguiram. Não foi possível atender a enorme demanda que se formou nas horas próximas ao jogo, no que tange às pessoas localizadas no Brasil."
A diretoria rubro-negra revelou que arrecadou pouco mais de R$ 1 milhão, sem entrar em mais detalhes sobre o faturamento. A diferença entre o "quase 100 mil" torcedores e a cifra se deve aos ingressos virtuais pagos em dólar, para transmissão fora do País.
O clube exaltou a iniciativa de cobrar R$ 10 por ingresso, para quem mora no Brasil, e US$ 8 (cerca de R$ 42), para torcedores fora do País. "Nosso Clube arrecadou pouco mais de 1 milhão de reais com a venda, mostrando que este é um modelo importante para os clubes brasileiros. É mais uma possibilidade de a torcida participar diretamente do fortalecimento do nosso time, aumentando a capacidade de se ter um elenco campeão."

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Ao mesmo tempo, o clube lamentou as falhas técnicas que fizeram a direção liberar a transmissão, de forma gratuita, nos perfis do clube no YouTube, Facebook e Twitter. Por isso, a diretoria prometeu reembolsar quem já havia feito o pagamento do ingresso virtual.
"Alguns torcedores rubro-negros que haviam pago os R$ 10,00 para assistir ao jogo, apesar de terem tido o serviço bem prestado e acesso total à partida, podem vir a se sentir desconfortáveis com o clube. Para eles, o Flamengo informa que o valor pago (R$ 10,00) poderá ser reembolsado, no prazo de sete dias corridos após a compra, mediante à solicitação pelos canais de atendimento do nosso programa de sócio-torcedor."
O clube destacou que, a depender do número de reembolsos, o faturamento de R$ 1 milhão poderá ser reduzido, uma vez que os ingressos devolvidos serão descontados desta cifra total.

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