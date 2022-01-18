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Após erro bizarro em Milan x Spezia, árbitro deve levar longa suspensão

Marco Serra pediu desculpas ao Milan após erro no fim da partida que custou três pontos ao clube rossonero no Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 08:36

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 08:36

No duelo que terminou com a vitória do Spezia sobre o Milan em San Siro, o grande protagonista da partida foi Marco Serra, o árbitro. Devido a um erro bizarro nos acréscimos da segunda etapa, o juiz deve ser punido e ser suspenso pela Associação Italiana de Arbitragem (AIA), segundo o "La Gazzetta dello Sport".Após dar cinco minutos além do tempo regulamentar, Serra cometeu um erro craso aos 46 do segundo tempo. Rebic carregava a bola na intermediária, sofreu uma falta, mas a bola sobrou nos pés de Júnior Messias, que finalizou de primeira para o fundo das redes. No entanto, o árbitro apitou a infração no croata segundos antes do chute do brasileiro.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na sequência, Provedel, goleiro do Spezia, fez duas grandes defesas e segundos após os cinco minutos acrescidos na partida pelo juiz, a equipe visitante marcou o gol da vitória na partida. Além desse erro, Serra também não viu um pênalti em favor do Milan no campo, mas que foi assinalado após revisão do VAR.
Após o confronto, Stefano Pioli, comandante do Milan, afirmou que Marco Serra se desculpou pelos erros e dividiu a responsabilidade da derrota com o juiz. Com o resultado, a equipe rossoneta segue na vice-liderança, com dois pontos a menos do que a Inter de Milão, mas com uma partida a mais.
Crédito: JogadoresdoMilansedesesperaramapóserrobizarrodoárbitroMarcoSerra(MIGUELMEDINA/AFP

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