AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após episódio polêmico, Ademilson é dispensado pelo Gamba Osaka e fica livre no mercado
futebol

Após episódio polêmico, Ademilson é dispensado pelo Gamba Osaka e fica livre no mercado

Clube japonês decidiu rescindir o contrato após o atacante ex-São Paulo dirigir embriagado...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 16:51
Crédito: Ademilson em ação pelo Gamba Osaka (Divulgação
O Gamba Osaka, do Japão, anunciou, na última segunda-feira, a rescisão de contrato com o brasileiro Ademilson, atacante formado nas categorias de base do São Paulo e com passagens pela Seleção Brasileira de base. O clube tomou a decisão após o jogador ter dirigido alcoolizado e provocado um acidente.
+ Veja as joias que apareceram no futebol europeu em 2020 e têm futuro promissorO atleta de 26 anos estava afastado do elenco desde outubro, quando ocorreu o episódio. No entanto, o Gamba Osaka ainda esperava a resolução na polícia para definir a situação de Ademilson. O caso foi concluído após o atacante entrar em um acordo extrajudicial com a vítima, que sofreu ferimentos leves. Ademilson encerra uma passagem de cinco anos pelo Gamba Osaka.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultadosNa atual temporada, o atleta era artilheiro da equipe até o momento de sua suspensão, com seis gols marcados. O atacante chegou ao time em 2016. Desde então, foram mais de 100 jogos, 37 gols e uma relação de ídolo com os torcedores. Neste mesmo ano, o atacante foi indicado para a Seleção da J-League e alcançou a marca de 150 jogos na competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com novo tarifaço de Trump e déficit fiscal crescente, Brasil chega à eleição mais importante do mundo em 2026 sem margem para erro, diz analista
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Caso escabroso de vereador condenado por estupro de criança força Câmara de Vitória a ativar a Corregedoria
Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó
Café arábica do ES e portos capixabas: tão perto, mas ainda distantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados