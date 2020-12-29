Após episódio polêmico, Ademilson é dispensado pelo Gamba Osaka e fica livre no mercado

Crédito: Ademilson em ação pelo Gamba Osaka (Divulgação

O Gamba Osaka, do Japão, anunciou, na última segunda-feira, a rescisão de contrato com o brasileiro Ademilson, atacante formado nas categorias de base do São Paulo e com passagens pela Seleção Brasileira de base. O clube tomou a decisão após o jogador ter dirigido alcoolizado e provocado um acidente.

+ Veja as joias que apareceram no futebol europeu em 2020 e têm futuro promissorO atleta de 26 anos estava afastado do elenco desde outubro, quando ocorreu o episódio. No entanto, o Gamba Osaka ainda esperava a resolução na polícia para definir a situação de Ademilson. O caso foi concluído após o atacante entrar em um acordo extrajudicial com a vítima, que sofreu ferimentos leves. Ademilson encerra uma passagem de cinco anos pelo Gamba Osaka.