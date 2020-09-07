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futebol

Após encontro com mulheres na Islândia, Foden pede desculpas; Greenwood desativa conta no Twitter

Jogadores dos rivais de Manchester foram cortados da seleção inglesa depois de descumprirem regras de distanciamento social por conta da Covid-19...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 16:13
Crédito: HECTOR RETAMAL / AFP; ADRIAN DENNIS / AFP
Após ser cortado da seleção inglesa, que disputa a Liga das Nações, o meia Phil Foden, do Manchester City, foi às redes sociais e se pronunciou sobre o caso (veja abaixo). O jovem de 20 anos se desculpou pelo ocorrido e disse que aprendeu com seu erro.VEJA O PRONUNCIAMENTO DE FODEN​"Seguindo a história que surgiu hoje sobre minhas ações na Islândia, gostaria de apresentar um pedido de desculpas completo.
Peço desculpas a Gareth Southgate (técnico da Inglaterra), aos meus companheiros de seleção da Inglaterra, à equipe, aos torcedores e também ao meu clube e à minha família.
Quando fui convocado por Gareth para esses jogos, minha primeira reação foi de imenso orgulho. Vestir aquela camisa para a seleção principal na minha estreia na Inglaterra foi um privilégio incrível.
Sou um jovem jogador com muito a aprender, mas estou ciente da enorme responsabilidade que tenho em representar o Manchester City e a Inglaterra a este nível.
Nessa ocasião, tomei uma decisão errada e meu comportamento não atendeu aos padrões esperados de mim.
Quebrei os protocolos da Covid-19 implementados para proteger a mim e aos meus colegas da Inglaterra. Como consequência, agora vou perder a oportunidade de viajar para a Dinamarca com a seleção, e isso dói.
Vou aprender uma lição valiosa com esse erro de julgamento e desejo boa sorte a Gareth e à equipe esta semana."

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