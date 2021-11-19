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Após encerrar maratona, São Paulo tem semana sem jogos pela frente, com tempo para aprimoramentos

São Paulo terminou sequência de quatro partidas em dez dias e tem pela frente uma semana livre para treinamentos antes de duelos importantes no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 08:00

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 08:00

O São Paulo encerrou, na última quarta-feira (17), uma sequência intensa de partidas no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque. Com isso, o time entrou em uma semana sem jogos, voltando a campo apenas na próxima quarta-feira (24), para enfrentar o Athletico-PR.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Nas últimas semanas, o Tricolor jogou quatro partidas em um intervalo de dez dias. Neste intervalo, o time somou uma vitória, um empate e duas derrotas.
Alternando jogos no final de semana e no meio de semana, o São Paulo perdeu de 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, no dia 7 de novembro, empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, também fora de casa, no dia 10 de novembro. Apenas quatro dias depois, o Tricolor voltou ao Morumbi, mas foi derrotado por 4 a 0 pelo Flamengo. Na última quarta-feira, a equipe venceu o Palmeiras por 2 a 0 e encerrou a maratona com uma vitória fora de casa.
Com uma semana de treinos até o próximo jogo, Rogério Ceni poderá treinar e aprimorar seu time, além de ter maior tempo para tentar recuperar o volante Luan, que pode ser jogador fundamental para a reta final em caso de retorno.Atualmente, o São Paulo briga na parte de baixo da tabela, buscando pontos para fugir do Z4 e se tranquilizar no campeonato. Assim, uma semana de preparação pode ser crucial para encara uma sequência de decisões.
O próximo adversário é o Athletico-PR, atualmente empatado com o São Paulo em pontos, ambos com 41, mas à frente na tabela devido ao maior número de vitórias conquistadas no campeonato. Ou seja, vencer o jogo é crucial para o Tricolor melhorar sua condição na tabela.
A bola rola na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi e o jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Crédito: RogérioCenitemumasemanalivreparatreinamentospelafrente(Foto:FellipeLucena/SãoPauloFC

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