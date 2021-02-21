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Após empréstimo, Everton Felipe volta ao São Paulo; jogador tem futuro incerto na equipe

Meia estava emprestado ao Cruzeiro e Atlético-GO, antes de voltar ao Tricolor. Ele será avaliado pela comissão técnica de Hernán Crespo e pode continuar na equipe...
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Publicado em 

21 fev 2021 às 10:00

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: Everton Felipe voltou aos treinamentos no CT da Barra Funda Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo teve um conhecido de volta no treino do último sábado, na reapresentação para encarar o Botafogo, na próxima segunda-feira (22), às 20h30, no Engenhão.
“Made in Cotia”: confira as vendas de atletas da base do São Paulo nos últimos 10 anos
Após empréstimos ao Cruzeiro e Atlético-GO, o meia Everton Felipe voltou a trabalhar no CT da Barra Funda. Ele será avaliado pelo novo técnico Hernán Crespo e sua comissão técnica e tem o futuro incerto na equipe. O jogador tem contrato com o São Paulo até o dezembro de 2022.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOCaso não se encaixe no modelo de jogo proposto pelo São Paulo, o Tricolor deve emprestar ou até mesmo tentar vender o jogador de 23 anos.

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