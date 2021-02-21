Após empréstimo, Everton Felipe volta ao São Paulo; jogador tem futuro incerto na equipe

Crédito: Everton Felipe voltou aos treinamentos no CT da Barra Funda Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo teve um conhecido de volta no treino do último sábado, na reapresentação para encarar o Botafogo, na próxima segunda-feira (22), às 20h30, no Engenhão.

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Após empréstimos ao Cruzeiro e Atlético-GO, o meia Everton Felipe voltou a trabalhar no CT da Barra Funda. Ele será avaliado pelo novo técnico Hernán Crespo e sua comissão técnica e tem o futuro incerto na equipe. O jogador tem contrato com o São Paulo até o dezembro de 2022.