Após empate, Vitor Mendes acredita em evolução do Figueira: 'Nós vamos melhorar e o time vai crescer!'

Crédito: Divulgação/Figueirense

Depois do 0x0 de ontem no confronto direto na tabela, Figueirense e Botafogo-SP ficaram com um ponto cada. O Figueira tem hoje 21 pontos e vê seu aproveitamento melhorar sob o técnico Jorginho.Vitor Mendes considera justo o resultado, apesar de sempre querer a vitória. O atleta também explica o que faltou para o gol do desempate ontem.

'A gente veio de um jogo bom contra o Cruzeiro e, apesar do resultado, jogamos bem também contra o Sampaio Corrêa. A gente conseguiu criar, fazer os gols e hoje foi um jogo em que a gente teve dificuldade na criação. O Botafogo foi uma equipe que jogou muito bem organizada defensivamente, não nos deu muito espaço nas costas, então foi um jogo difícil para a gente chegar no terço final de uma forma mais clara para infiltrar, cruzar com espaço. No primeiro tempo a gente também não fez um bom jogo individualmente', comenta o zagueiro,

O camisa 34 atribui a melhora defensiva apresentada pelo Figueirense nos últimos jogos a um maior esforço coletivo. Ele entende que a pressão está sendo melhor feita na frente, com isso a linha defensiva consegue ser mais efetiva.

'Quando se fala de defesa não é só a linha de quatro, os zagueiros e laterais. Tem também o ataque. A defesa começa lá da frente. O centroavante marcando, os pontas, encurtando as jogadas. Todo o time participa desse momento, da mesma forma que participa do ofensivo. Jorginho tem nos orientado muito ali atrás', disse Vitor.

Oficialmente apresentado no dia 23 de outubro, Vitor Mendes foi titular nas últimas quatro partidas do Figueirense. Essa rápida adaptação é creditada pelo zagueiro ao técnico Jorginho.