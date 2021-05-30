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Após empate, São Paulo amplia invencibilidade em estreias no Campeonato Brasileiro

Tricolor não perde na primeira rodada do Brasileirão desde 2017, quando foi derrotado para o Cruzeiro, fora de casa. Nas últimas quatro estreias, foram três vitórias e um empate...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 11:03

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 11:03
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo fez sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2021 contra o Fluminense, no Morumbi e saiu com o empate sem gols. O resultado, apesar de não ser o esperado, manteve a invencibilidade do Tricolor em estreias na competição nacional.
ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense
Desde 2017 o São Paulo não sabe o que é perder na primeira rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, a equipe comandada por Rogério Ceni perdeu de 1 a 0, com gol do atacante argentino Ábila na segunda etapa.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Depois disso, foram quatro jogos, com três vitórias e um empate. Em 2018, o São Paulo venceu o Paraná por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Bruno Alves, até hoje no elenco são-paulino. No ano seguinte, Everton e Hudson fizeram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbi.
Em 2020, novamente no Morumbi, o São Paulo derrotou o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Daniel Alves. Neste ano, o empate sem gols com o Fluminense, em casa, fez a invencibilidade ser mantida na competição nacional.
Se pegarmos os números desde 2011 das últimas estreias no Brasileirão, o São Paulo costuma ir bem. Em 11 partidas, foram oito vitórias, duas derrotas e apenas um empate. O Tricolor perdeu do Botafogo em 2012, no Engenhão por 4 a 2 e para o Cruzeiro, em 2017, por 1 a 0.
VEJA AS ESTREIAS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO DESDE 2011​2011 - Fluminense 0 x 2 São Paulo - São Januário ​2012 - Botafogo 4 x 2 São Paulo - Engenhão 2013 - Ponte Preta 0 x São Paulo - Majestoso ​2014 - São Paulo 3 x 0 Botafogo - Morumbi 2015 - São Paulo 2 x 1 Flamengo - Morumbi 2016 - Botafogo 0 x 1 São Paulo - Estádio da Cidadania ​2017 - Cruzeiro 1 x 0 São Paulo - Mineirão ​2018 - São Paulo 1 x 0 Paraná - Morumbi ​2019 - São Paulo 2 x 0 Botafogo - Morumbi 2020 - São Paulo 1 x 0 Fortaleza - Morumbi 2021 - São Paulo 0 x 0 Fluminense - Morumbi

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