Após empate, São Paulo amplia invencibilidade em estreias no Campeonato Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo fez sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2021 contra o Fluminense, no Morumbi e saiu com o empate sem gols. O resultado, apesar de não ser o esperado, manteve a invencibilidade do Tricolor em estreias na competição nacional.

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Desde 2017 o São Paulo não sabe o que é perder na primeira rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, a equipe comandada por Rogério Ceni perdeu de 1 a 0, com gol do atacante argentino Ábila na segunda etapa.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Depois disso, foram quatro jogos, com três vitórias e um empate. Em 2018, o São Paulo venceu o Paraná por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Bruno Alves, até hoje no elenco são-paulino. No ano seguinte, Everton e Hudson fizeram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbi.

Em 2020, novamente no Morumbi, o São Paulo derrotou o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Daniel Alves. Neste ano, o empate sem gols com o Fluminense, em casa, fez a invencibilidade ser mantida na competição nacional.

Se pegarmos os números desde 2011 das últimas estreias no Brasileirão, o São Paulo costuma ir bem. Em 11 partidas, foram oito vitórias, duas derrotas e apenas um empate. O Tricolor perdeu do Botafogo em 2012, no Engenhão por 4 a 2 e para o Cruzeiro, em 2017, por 1 a 0.