Após empate no jogo de ida, Hoffmann Túlio prevê um duelo difícil contra o Red Bull Bragantino

Crédito: O treinador do Galo Futebol Feminino conseguiu o acesso à elite nacional com as Vingadoras- (Divulgação/Atlético-MG

Atlético-MG e Red Bull Bragantino lutam para decidir quem será o grande vencedor da edição 2021 do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. No duelo de ida, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, que aconteceu na última segunda-feira, 30 de agosto, terminou em empate sem gols. O técnico Hoffman Túlio avaliou aquela igualdade como dura, mesmo com sua equipe tendo mais chances de vencer.

-Criamos boas oportunidades, mas, infelizmente, a bola não entrou. Agora é trabalhar para aproveitar as chances que tivermos em casa- disse o treinador. Agora, o foco é no jogo de volta. O confronto decisivo acontecerá em Belo Horizonte, no dia 7 setembro, terça-feira, às 11h, no estádio Independência. Hoffman se mostrou contente com a escolha do Estádio do Horto como o grande palco para a final. -O Independência para o atleticano é emblemático, por tudo que aconteceu. Nada mais justo que termos a chance de conquistar, lá, o primeiro título nacional do Galo na modalidade. Mas, para isso, precisaremos manter a cabeça no lugar-afirmou Hoffmann projetou um segundo jogo difícil e elogio as rivais das Vingadoras, que também jogarão a elite nacional em 2022.