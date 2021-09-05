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Após empate no jogo de ida, Hoffmann Túlio prevê um duelo difícil contra o Red Bull Bragantino

As meninas do Galo encaram o time paulista para tentar o inédito título do Brasileiro feminino Série A2...
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Publicado em 

05 set 2021 às 17:02

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 17:02

Crédito: O treinador do Galo Futebol Feminino conseguiu o acesso à elite nacional com as Vingadoras- (Divulgação/Atlético-MG
Atlético-MG e Red Bull Bragantino lutam para decidir quem será o grande vencedor da edição 2021 do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. No duelo de ida, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, que aconteceu na última segunda-feira, 30 de agosto, terminou em empate sem gols. O técnico Hoffman Túlio avaliou aquela igualdade como dura, mesmo com sua equipe tendo mais chances de vencer.
-Criamos boas oportunidades, mas, infelizmente, a bola não entrou. Agora é trabalhar para aproveitar as chances que tivermos em casa- disse o treinador. Agora, o foco é no jogo de volta. O confronto decisivo acontecerá em Belo Horizonte, no dia 7 setembro, terça-feira, às 11h, no estádio Independência. Hoffman se mostrou contente com a escolha do Estádio do Horto como o grande palco para a final. -O Independência para o atleticano é emblemático, por tudo que aconteceu. Nada mais justo que termos a chance de conquistar, lá, o primeiro título nacional do Galo na modalidade. Mas, para isso, precisaremos manter a cabeça no lugar-afirmou Hoffmann projetou um segundo jogo difícil e elogio as rivais das Vingadoras, que também jogarão a elite nacional em 2022.
-Sabemos que será um jogo complicado, pois do outro lado tem um adversário qualificado. Mas nosso grupo também é forte e acredito nelas. Vamos dar o nosso melhor para conquistarmos esse título. O treinador atleticano tem números bons à frente das Vingadoras nesta edição do Brasileiro Feminino. Foram 12 jogos na competição com 8 vitórias e 4 empates, chegando invicto à final. -Seria um feito histórico ser campeão invicto, mas, para isso, precisamos fazer uma ótima partida-concluiu o treinador do time mineiro. Caso haja novo empate, a decisão do título será nas penalidades máximas.

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