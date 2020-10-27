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Após empate na primeira rodada, Chelsea busca vitória fora de casa contra o Krasnodar

Blues não marcaram contra o Sevilla, mas tentam os três pontos
contra um adversário mais fraco...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 17:37
Crédito: Glyn KIRK/AFP
Após o empate na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Chelsea busca os três pontos contra o Krasnodar, fora de casa. A partida ocorre nesta quarta-feira (28), às 14h55 (horário de Brasília).SUPERIORIDADEO Chelsea terá como adversário um elenco muito menos qualificado do que o seu. Enquanto os Blues contam com Werner, Havertz, entre outros craques, o Krasnodar é apenas o oitavo colocado do Campeonato Russo.
QUER A VITÓRIANinguém do grupo conseguiu vencer na primeira rodada. Com isso, em caso de vitória, o Chelsea teria uma vantagem sobre os demais colocados.
FALA, PROFESSOR- Eu e minha equipe temos assistido aos jogos deles (Krasnodar) desde que caímos no mesmo grupo. Estamos muito cientes do seu talento individual e coletivo como equipe, e também cientes de que é uma equipe que é nova na Liga dos Campeões, o que significa que terá motivação absoluta para jogar contra uma equipe da Premier League para tentar obter um resultado. Estamos muito focados no jogo - disse Lampard.
OUTROS JOGOSÀs 17h, se enfrentam:​Club Brugge x LazioBorussia Dortmund x ZenitFerencváros x Dínamo KievSevilla x Rennes​

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