Após empate na MLS, Everton Luiz projeta o Real Salt Lake nos playoffs: 'Temos condições e qualidade'

O Real Salt Lake voltou a pontuar pela Major League Soccer após empate contra o Houston Dynamo, no último sábado (26). Após paralisação da boa sequência de 4 jogos de invencibilidade com a derrota para o Seattle Sounders na penúltima rodada, o Salt Lake busca retomar a sequência e carimbar vaga nos playoffs da MLS.
Titular da equipe em três oportunidades até aqui, Everton Luiz vive sua segunda temporada na Major League Soccer, elite do futebol norte-americano. Atualmente na 8ª colocação, uma posição abaixo dos playoffs, Everton entende a importância de somar pontos nas próximas rodadas.
- Queríamos muito a vitória no último jogo, mas são coisas que acontecem no futebol. Nosso objetivo é conquistar uma vaga nos playoffs, temos condições e qualidade para alcançar este triunfo. Agora é virar a chave e pensar no próximo jogo - disse o atleta.
O próximo confronto, citado por Everton, será no sábado (04), contra o LAFC, na casa do Real Salt Lake. Com 1 jogo a menos do que o adversário, uma vitória dos Monarcas pode colocar o clube na quarta colocação da Conferência Oeste, dependendo da combinação de resultados.
- O próximo jogo é muito importante pra nós. Queremos manter a antiga sequência e emplacar bons resultados na liga. Vencer o LAFC será muito importante para isso - finalizou.