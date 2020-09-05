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Após empate na estreia, Espanha tenta assumir a ponta do Grupo 4 da Liga das Nações diante da Ucrânia

Com ponto conquistado no último lance da partida contra a Alemanha, a Roja enfrenta a organizada seleção do técnico Shevchenko em busca da primeira vitória...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 10:23

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 10:23
Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
Após conseguir um ponto contra a Alemanha com gol no último lance, a Espanha volta a jogar pela Liga das Nações diante da Ucrânia, que venceu a Suíça por 2x1 na estreia e lidera o Grupo 4. A partida acontece no domingo, às 15h45 (horário de Brasília).A grande dúvida da Espanha é em relação ao ataque. O técnico Luís Enrique não ficou satisfeito com o faro ofensivo da equipe e pode escalar Gerard Moreno ao lado de Rodrigo, que jogou como único atacante na partida anterior. No entanto, o treinador espanhol pode repetir a equipe que enfrentou a Alemanha, mas fez mistério:
- Existe uma chance de jogarmos com a mesma escalação, posso ir também com jogadores descansados. Podemos até mudar a escalação inteira e dar a oportunidade de vários jogadores estrearem. Nós já praticamente decidimos o que vamos fazer, mas Shevchenko é muito astuto e não quero lhe dar pistas. Não quero dar pistas porque a Ucrânia já vai nos dar problemas suficientes do jeito que está - disse.
Do outro lado, o ídolo da Ucrânia e atual técnico Andriy Shevchenko gostou da atuação da equipe na vitória contra a Suíça e disse que todo o time teve uma boa atuação, apesar das dificuldades que o time suíço impôs.
- Todo o time jogou bem, mas em primeiro lugar, eu quero parabenizar nossos estreantes (Tymchyk e Mykhaylichenko). O primeiro tempo foi duro, mas a Suíça é uma equipe muito forte, com grandes jogadores - avaliou.
Prováveis escalações:
Espanha: De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres e Gayà; Fabian Ruíz, Busquets, Thiago Alcântara; Jesús Navas, Rodrigo e Ferrán Torres (Moreno).
Ucrânia: Pyatov; Tymchyk, Kryvtsov, Matviyenko e Mykhaylichenko; Stepanenko, Malinovskyi, Yarmolenko, Zinchenko e Konoplyanka; Júnior Moraes.

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