Após empate na estreia, Espanha tenta assumir a ponta do Grupo 4 da Liga das Nações diante da Ucrânia

Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP

Após conseguir um ponto contra a Alemanha com gol no último lance, a Espanha volta a jogar pela Liga das Nações diante da Ucrânia, que venceu a Suíça por 2x1 na estreia e lidera o Grupo 4. A partida acontece no domingo, às 15h45 (horário de Brasília).A grande dúvida da Espanha é em relação ao ataque. O técnico Luís Enrique não ficou satisfeito com o faro ofensivo da equipe e pode escalar Gerard Moreno ao lado de Rodrigo, que jogou como único atacante na partida anterior. No entanto, o treinador espanhol pode repetir a equipe que enfrentou a Alemanha, mas fez mistério:

- Existe uma chance de jogarmos com a mesma escalação, posso ir também com jogadores descansados. Podemos até mudar a escalação inteira e dar a oportunidade de vários jogadores estrearem. Nós já praticamente decidimos o que vamos fazer, mas Shevchenko é muito astuto e não quero lhe dar pistas. Não quero dar pistas porque a Ucrânia já vai nos dar problemas suficientes do jeito que está - disse.

Do outro lado, o ídolo da Ucrânia e atual técnico Andriy Shevchenko gostou da atuação da equipe na vitória contra a Suíça e disse que todo o time teve uma boa atuação, apesar das dificuldades que o time suíço impôs.

- Todo o time jogou bem, mas em primeiro lugar, eu quero parabenizar nossos estreantes (Tymchyk e Mykhaylichenko). O primeiro tempo foi duro, mas a Suíça é uma equipe muito forte, com grandes jogadores - avaliou.

Prováveis escalações:

Espanha: De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres e Gayà; Fabian Ruíz, Busquets, Thiago Alcântara; Jesús Navas, Rodrigo e Ferrán Torres (Moreno).