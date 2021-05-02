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Após empate entre Atalanta e Sassuolo, Inter de Milão conquista o 19º título do Campeonato Italiano

Equipe de Conte tira uma sequência de nove troféus seguidos da Juventus...
LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 12:03

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 12:03

Crédito: Divulgação/Inter
O empate em 1 a 1 entre Sassuolo e Atalanta foi suficiente para que o torcedor da Inter de Milão tirasse da garganta o grito de campeão. Com quatro rodadas de antecedência, a equipe de Conte conquistou seu 19º título do Campeonato Italiano.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Há 11 anos a Inter de Milão não vencia a Serie A. Além disso, os nerazurris quebraram uma sequência de nove títulos seguidos da Juventus.Durante a campanha, a equipe treinada por Antonio Conte teve o segundo melhor ataque, a melhor defesa e foi o time que passou mais jogos sem ser vazado.

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