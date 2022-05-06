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futebol

Após empate do São Paulo fora de casa, Jandrei critica o gramado: 'Escorregando bastante'

Tricolor empatou sem gols com o Everton, no Chile, e segue na liderança do Grupo D...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 23:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 23:07
Principal destaque do São Paulo no confronto contra o Everton, que terminou 0 a 0 no Chile, pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (5), o goleiro Jandrei admitiu que foi uma partida difícil, principalmente, em razão do gramado escorregadio do estádio Sausalito, na cidade de Viña del Mar.
GALERIA> ATUAÇÕES: Jandrei é um dos raros destaques e salva São Paulo de derrotaTABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos confrontos- O campo estava estranho, escorregando bastante, foi difícil colocar o pé para bater na bola, para trocar a direção, então, no final a gente sabia que tinha que defender bem - avaliou o goleiro, em coletiva de imprensa após o jogo.
O São Paulo entrou em campo com um time reserva que não teve entrosamento. Apesar das dificuldades citadas por Jandrei, o ponto fora de casa manteve o Tricolor na liderança do Grupo D, agora com dez pontos, e perto de garantir a classificação no torneio.
- A gente veio aqui com uma ideia de jogo em busca da vitória para que a gente conseguisse nossa classificação, mas temos que valorizar esse ponto, foi uma partida muito difícil. Saímos daqui com um ponto, o que nos deixa numa posição para brigar em casa com as duas partidas que a gente tem e conseguir a classificação - completou o goleiro.
Crédito: JandreifoioprincipaljogadordoSãoPaulonoempatecomoEverton-CHI(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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