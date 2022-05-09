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Após empate do São Paulo, Ceni critica arbitragem: 'Horrorosa para os dois lados'

Duelo contra o Fortaleza, no Castelão, terminou 1 a 1 pela quinta rodada do Brasileirão...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 22:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 22:42
Após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, fez críticas à arbitragem da partida. Segundo o comandante, os erros foram cometidos para os dois lados, o que atrapalhou a partida.
- O juiz picotou o jogo todo, uma arbitragem horrorosa para os dois lados, estragou o jogo. O árbitro estragou o jogo não em benefício do Fortaleza, mas o jogo como todo - iniciou o comandante tricolor.
GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate
TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosRogério Ceni comentou o lance que deu origem ao gol do Fortaleza, anotado por Yago Pikachu, e que garantiu o empate da equipe mandante. Segundo o técnico, Calleri foi segurado, mas o árbitro Ramon Abatti Abel não assinalou falta.
- No momento de uma falta clara, se o Calleri só cai, ele receberia a falta, que de fato foi, pois ele foi segurado várias vezes. No momento em que ele não foi segurado, ele tentou progredir, e o árbitro deixa dar sequência no lance. E aí, no cruzamento da bola do lado contrário, o Pikachu teve a felicidade de fazer o gol - avaliou Ceni.
Apesar da reclamação, o treinador do São Paulo elogiou o gol marcado por Yago Pikachu, e também comentou sobre a alta temperatura em Fortaleza.
- Temos que reconhecer o mérito, porque a bola entrou no único lugar que passaria, na gaveta, um chute de primeira, uma bola difícil de pegar. Temos que melhorar bastante aqui, está todo mundo morto no vestiário, é difícil mesmo para quem não está acostumado com essa temperatura, cansa - completou o comandante.
Crédito: RogérioCenifezcríticasàarbitragemdapartidanoCastelão(Foto:MARTINBERNETTI/AFP

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