Após empate contra o Red Bull Bragantino, São Paulo não vence fora de casa há três jogos

Após o empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo completou uma sequência de três jogos disputados fora de casa sem vitórias. A equipe não ganha fora do Morumbi desde a partida contra o Ayacucho, pela Copa Sul-Americana.GALERIA> ATUAÇÕES: Reservas se destacam, e Eder marca no empate do São Paulo com o BragantinoEm doze partidas disputadas fora de casa nesta temporada, foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Contra equipes brasileiras, portanto, foram quatro derrotas consecutivas. TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosA primeira delas contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Tricolor paulista perdeu no Allianz Parque por 4 a 0, e assim, perdeu a oportunidade de garantir seu bicampeonato no estadual. Poucos dias depois, no dia 7 de abril, enfrentou o Ayacucho pela estreia na Sul-Americana e venceu por 3 a 2.Após esse jogo, no dia 17 de abril, começou a sequência de jogos sem vitória fora de casa. O primeiro deles foi contra o Flamengo, válido pela segunda rodada no Brasileirão. Em uma partida abaixo da média, o Tricolor paulista perdeu por 3 a 1 no Maracanã.
Apenas três dias depois, o São Paulo voltou a campo, só que desta vez contra o Juventude. A partida foi disputada em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. O duelo foi válido pelo jogo de ida na terceira fase na Copa do Brasil. O Tricolor paulista empatou por 2 a 2.
E por fim, o jogo deste sábado (23). O São Paulo empatou contra o Red Bull Bragantino por 1 a 1, após levar um gol ainda nos primeiros momentos da partida. A partida foi disputada no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão.
Assim, a equipe de Rogério Ceni completou o maior número consecutivo desta temporada de jogos fora de casa sem vitória. O Tricolor encerra na próxima quinta-feira (28) sua sequência de viagens contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia. Para esta disputa em questão, o elenco ainda terá que lidar com o fator altitude.O Tricolor paulista volta a jogar no estádio do Morumbi contra o Santos, no dia 2 de maio.