Após empate contra o Red Bull Bragantino, São Paulo não vence fora de casa há três jogos

Após o empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo completou uma sequência de três jogos disputados fora de casa sem vitórias. A equipe não ganha fora do Morumbi desde a partida contra o Ayacucho, pela Copa Sul-Americana.GALERIA> ATUAÇÕES: Reservas se destacam, e Eder marca no empate do São Paulo com o BragantinoEm doze partidas disputadas fora de casa nesta temporada, foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Contra equipes brasileiras, portanto, foram quatro derrotas consecutivas. TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosA primeira delas contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Tricolor paulista perdeu no Allianz Parque por 4 a 0, e assim, perdeu a oportunidade de garantir seu bicampeonato no estadual. Poucos dias depois, no dia 7 de abril, enfrentou o Ayacucho pela estreia na Sul-Americana e venceu por 3 a 2.Após esse jogo, no dia 17 de abril, começou a sequência de jogos sem vitória fora de casa. O primeiro deles foi contra o Flamengo, válido pela segunda rodada no Brasileirão. Em uma partida abaixo da média, o Tricolor paulista perdeu por 3 a 1 no Maracanã.