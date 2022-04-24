Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após empate contra o Red Bull Bragantino, São Paulo não vence fora de casa há três jogos
futebol

Após empate contra o Red Bull Bragantino, São Paulo não vence fora de casa há três jogos

Após empate contra o Red Bull Bragantino, o Tricolor paulista tem sequência de três jogos seguidos sem vitórias fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 08:00

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 08:00

Após o empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo completou uma sequência de três jogos disputados fora de casa sem vitórias. A equipe não ganha fora do Morumbi desde a partida contra o Ayacucho, pela Copa Sul-Americana.GALERIA> ATUAÇÕES: Reservas se destacam, e Eder marca no empate do São Paulo com o BragantinoEm doze partidas disputadas fora de casa nesta temporada, foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Contra equipes brasileiras, portanto, foram quatro derrotas consecutivas. TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosA primeira delas contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Tricolor paulista perdeu no Allianz Parque por 4 a 0, e assim, perdeu a oportunidade de garantir seu bicampeonato no estadual. Poucos dias depois, no dia 7 de abril, enfrentou o Ayacucho pela estreia na Sul-Americana e venceu por 3 a 2.Após esse jogo, no dia 17 de abril, começou a sequência de jogos sem vitória fora de casa. O primeiro deles foi contra o Flamengo, válido pela segunda rodada no Brasileirão. Em uma partida abaixo da média, o Tricolor paulista perdeu por 3 a 1 no Maracanã.
Apenas três dias depois, o São Paulo voltou a campo, só que desta vez contra o Juventude. A partida foi disputada em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. O duelo foi válido pelo jogo de ida na terceira fase na Copa do Brasil. O Tricolor paulista empatou por 2 a 2.
E por fim, o jogo deste sábado (23). O São Paulo empatou contra o Red Bull Bragantino por 1 a 1, após levar um gol ainda nos primeiros momentos da partida. A partida foi disputada no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão.
Assim, a equipe de Rogério Ceni completou o maior número consecutivo desta temporada de jogos fora de casa sem vitória. O Tricolor encerra na próxima quinta-feira (28) sua sequência de viagens contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia. Para esta disputa em questão, o elenco ainda terá que lidar com o fator altitude.O Tricolor paulista volta a jogar no estádio do Morumbi contra o Santos, no dia 2 de maio.
Crédito: SãoPaulotemsequênciadetrêsjogossemvitórias foradecasa(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados