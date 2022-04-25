Após empate com o Red Bull Bragantino, São Paulo se reapresenta e pensa na Sul-Americana

Após empate no sábado (23) contra o Red Bull Bragantino e folga no domingo (25), o São Paulo se apresentou nesta segunda-feira (25) e iniciou sua preparação para enfrentar o Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana.GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemiaO treinamento começou com um aquecimento, depois os jogadores foram divididos em grupos e realizaram um trabalho técnico em três estações de enfrentamento diferentes, que exigiam troca de passe, movimentação e finalização.

Após esta etapa, o treinador Rogério Ceni comandou uma atividade coletiva de 11 contra 11, com alguns ajustes táticos. Porém, esta parte não contou com a presença de alguns nomes que estavam na partida contra o Red Bull Bragantino. Ao final, houve um trabalho técnico de cruzamento e finalização para o gol. O elenco continuará sua preparação nesta terça-feira, às 10 horas, no CT da Barra Funda.TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.